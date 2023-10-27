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Мужчина погиб

Трамвай переехал мужчину в Новосибирске — вагоном управляла молодая женщина-водитель

27 октября 2023, 03:00
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина погиб

Трамвай насмерть сбил пешехода на улице Троллейной в Новосибирске

На Троллейной улице в Новосибирске произошла трагедия: трамвай сбил пешехода, который оказался на пути движущегося транспорта и скончался от полученных травм.

В Новосибирске произошло трагическое событие: в результате ДТП с трамваем пешеход получил серьезные травмы, которые оказались смертельными.

Инцидент произошел в Ленинском районе города вечером 26 октября. В это время по Троллейной улице двигался трамвай № 15. За рулем находилась молодая женщина 26 лет. В районе дома №14 она сбила мужчину, который стоял на путях. Травмы оказались смертельными.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Трамвай#Эмилия Губарева
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