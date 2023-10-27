Трамвай переехал мужчину в Новосибирске — вагоном управляла молодая женщина-водитель

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В Новосибирске произошло трагическое событие: в результате ДТП с трамваем пешеход получил серьезные травмы, которые оказались смертельными.
Инцидент произошел в Ленинском районе города вечером 26 октября. В это время по Троллейной улице двигался трамвай № 15. За рулем находилась молодая женщина 26 лет. В районе дома №14 она сбила мужчину, который стоял на путях. Травмы оказались смертельными.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего.