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Имущественный комплекс находится в Первомайском районе

За полмиллиарда рублей на торги выставили крупный участок в Новосибирске

27 октября 2023, 04:48
Фото: ЦИАН
Имущественный комплекс находится в Первомайском районе

Имущественный комплекс выставили на торги в Новосибирске за 470 млн рублей

В Новосибирске пройдет аукцион по продаже большой незастроенной площади в Первомайском районе. Стартовая цена участка составляет почти полмиллиарда рублей.

Объявление о торгах большой площади в Первомайском районе появилось на сайте по продаже и аренде недвижимости ЦИАН. Участок располагается на улице Радиостанция, 2. Его площадь — 35,5 Га. Лот содержит 10 объектов и 1 участок.

Вокруг располагаются жилые дома. Сам участок не застроен.

Землю выставят на торгиЗемлю выставят на торги
Землю выставят на торги
Фото: ЦИАН
«Земельный участок в развивающемся районе Новосибирска, в окружении жилая застройка, коммерческие объекты. Транспортная доступность, отличное расположение относительно города», — говорится в объявлении.

Аукцион состоится 1 декабря, начальная цена — 470 540 412 рублей. Заявки на торги принимаются до 27 ноября.

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#Город#Новосибирск#Застройка#Недвижимость#Торги#Первомайский район#Алина Гурицкая#Участок#ЦИАН
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