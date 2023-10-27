За полмиллиарда рублей на торги выставили крупный участок в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Объявление о торгах большой площади в Первомайском районе появилось на сайте по продаже и аренде недвижимости ЦИАН. Участок располагается на улице Радиостанция, 2. Его площадь — 35,5 Га. Лот содержит 10 объектов и 1 участок.
Вокруг располагаются жилые дома. Сам участок не застроен.
«Земельный участок в развивающемся районе Новосибирска, в окружении жилая застройка, коммерческие объекты. Транспортная доступность, отличное расположение относительно города», — говорится в объявлении.
Аукцион состоится 1 декабря, начальная цена — 470 540 412 рублей. Заявки на торги принимаются до 27 ноября.