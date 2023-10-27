Зарплаты в Новосибирской области выросли на 10% — кто получает больше всего?

По результатам сентября 2023 года, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 49 992 рубля, что на 0,2% ниже среднего значения по стране за то же время. В сравнении с январем текущего года зарплатные предложения в регионе возросли на 10,6%.