Зарплаты в Новосибирской области выросли на 10% — кто получает больше всего?

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
По результатам сентября 2023 года, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 49 992 рубля, что на 0,2% ниже среднего значения по стране за то же время. В сравнении с январем текущего года зарплатные предложения в регионе возросли на 10,6%.
Самые высокие зарплаты сейчас предлагаются специалистам из отраслей «Извлечение полезных ископаемых» (в среднем — 90 784 рубля), «Сельское хозяйство» (88 505 рублей), «Управление верхним и средним звеном» (88 269 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (78 991 рубль) и «Автомобильный бизнес» (73 433 рубля).
Кроме того, предложения с зарплатой выше среднерыночной (т.е. свыше 49 992 рублей) имеются для соискателей в областях «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Информационные технологии», «Закупки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Управление персоналом, тренинги».
А самые низкие зарплаты на данный момент предлагают специалистам из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (35 043 рубля, в среднем) и «Наука, образование» (35 285 рублей).