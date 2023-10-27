atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Зарплаты стали больше

Зарплаты в Новосибирской области выросли на 10% — кто получает больше всего?

27 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI
Зарплаты стали больше

Зарплаты в Новосибирске выросли на 10%

В Новосибирске аналитики hh ru провели исследование изменения предлагаемых заработных плат за последние девять месяцев. Они также определили, кому работодатели готовы платить зарплату выше среднерыночной.

По результатам сентября 2023 года, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 49 992 рубля, что на 0,2% ниже среднего значения по стране за то же время. В сравнении с январем текущего года зарплатные предложения в регионе возросли на 10,6%.

Самые высокие зарплаты сейчас предлагаются специалистам из отраслей «Извлечение полезных ископаемых» (в среднем — 90 784 рубля), «Сельское хозяйство» (88 505 рублей), «Управление верхним и средним звеном» (88 269 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (78 991 рубль) и «Автомобильный бизнес» (73 433 рубля).

Кроме того, предложения с зарплатой выше среднерыночной (т.е. свыше 49 992 рублей) имеются для соискателей в областях «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Информационные технологии», «Закупки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Управление персоналом, тренинги».

А самые низкие зарплаты на данный момент предлагают специалистам из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (35 043 рубля, в среднем) и «Наука, образование» (35 285 рублей).

Бюджетникам повысят зарплаты: поправки Губернатора поддержали в Заксобрании региона
Узнать подробнее
Читайте также:
Вот это зарплаты! 4,3 млн рублей потратят в Новосибирске на дирижера и певицуЦены выше, зарплаты те же — как растет инфляция в Новосибирской областиПравительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября
#Новосибирск#Зарплаты#Работа#Эмилия Губарева#Анализы
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27