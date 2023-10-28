День бабушек и дедушек 2023 сегодня: не забудьте поздравить — они вас любят и скучают

Стоит отметить, что именно в конце октября, по мнению историков и культурологов отмечались так называемые Осенние Деды. Этот праздник был призван объединить между собой поколения славян и напомнить им о долге перед Родом. Так это или нет, до конца неизвестно, но именно важность и значимость старшего поколения, сохранение и передача ценностей, забота о пожилых родственниках являются главной сутью праздника.