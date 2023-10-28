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В этот день нужно поздравить любимых бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек 2023 сегодня: не забудьте поздравить — они вас любят и скучают

28 октября 2023, 00:57
Фото: Midjourney
В этот день нужно поздравить любимых бабушек и дедушек
28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. В этот день любимые внучата поздравляют своих близких людей. В чем суть праздника и как правильно поздравить любимых родственников — в материале Atas.info.

День бабушек и дедушек 2023 — когда отмечается

У Дня бабушек и дедушек, который сейчас отмечается в более чем тридцати странах мира, нет официально утвержденной даты празднования. Поэтому в каждой стране принято выбирать конкретный день самостоятельно. В России он традиционно отмечается 28 октября.

Стоит отметить, что именно в конце октября, по мнению историков и культурологов отмечались так называемые Осенние Деды. Этот праздник был призван объединить между собой поколения славян и напомнить им о долге перед Родом. Так это или нет, до конца неизвестно, но именно важность и значимость старшего поколения, сохранение и передача ценностей, забота о пожилых родственниках являются главной сутью праздника.

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Изначально праздник зародился в 2009 году в Голландии. Местные торговцы цветами предложили дарить пожилым родственникам комнатные цветы. Со временем во многих странах это стало доброй традицией и внучата стараются подарить бабушкам и дедушкам хотя бы герань.

Также считается хорошим тоном собраться за праздничным чаепитием, полистать семейные альбомы и поговорить о том, что важно для всей семьи.

Даже если вы не имеете возможности подарить цветы или испечь пирог, то хотя бы поздравьте свою любимую бабушку и пожелайте ей крепкого здоровья. Если не знаете, что сказать, мы поможем вам с поздравлениями.

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День бабушек и дедушек 2023 — как поздравить

Если вы не владеете ораторским даром и не умеете складывать буквы в слова и фразы, то можете просто отправить любимой бабушке краткое поздравление. Например, такое.

Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником. Желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку, терпение и за ту мудрость, которую вы передаете своим детям и внукам. Живите счастливо!
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Если ваши бабушка и дедушка живут вместе долгие годы, то будет неплохо вспомнить слова известной песни «Золотая свадьба» на музыку Раймонда Паулса. Впервые ее исполнил латвийский детский ансамбль «Кукушечка» в 1986 году.

Праздник, праздник празднуем семьей,
Праздник, праздник свадьбы золотой!
Горько! Горько- Весело кричат
Сорок правнуков и двадцать пять внучат.
Бабушка рядышком с дедушкой
Столько лет, столько лет вместе.
Бабушка рядышком с дедушкой
Дружно поют эту песню.
Бабушка рядышком с дедушкой
Дружно поют эту песню -
Бабушка рядышком с дедушкой —
Снова жених и невеста!
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Подойдет для поздравления и этот стих

Кто нам сказку почитает,
Вкусный испечет пирог?
Это бабушка родная!
Больше б так никто не смог.
Кто историй много знает,
Рассмешит в беде любой,
На качелях покатает?
Это дедушка родной!
За бескрайнюю заботу,
Бесконечный оптимизм
Мы желаем вам с охотой
Лишь здоровья на всю жизнь!
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#Новосибирск#Праздник#Семья#Пенсионеры#Александр Ляхов
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