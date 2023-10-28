Комвзвода из ДНР, потеряв стопу после подрыва на мине, вернулся в строй

А ещё герой проекта #безграничные_донбас мечтает, чтобы в Донецке организовали качественную безбарьерную среду для людей с инвалидностью. Он рассказывает: хороший пример в этом отношении Ханты-Мансийск, где он побывал в марте. Там всё очень продумано и всё приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Просто приёмку объектов безбарьерной среды осуществляют с помощью колясочников. И если им не понравилось, им неудобно, то этот объект не принимают.