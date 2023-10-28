Комвзвода из ДНР, потеряв стопу после подрыва на мине, вернулся в строй

Posted 28 октября, 14:26
Published 28 октября, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Когда на Донбассе началась война, мужчины этой земли встали на защиту Родины. И многие из них продолжали находиться в рядах армии несмотря ни на что.
Очень показательный пример такого героя — Михаил Вьюнов, коренной житель Макеевки. Как говорит сам мужчина, до начала боевых действий, как и многие участники «Русской весны», он просто жил, работал, создал семью и верил в светлое будущее. Но наступил 2014-й, и у дончан всё коренным образом изменилось.
Вьюнов одним из первых встал в ряды добровольцев. А в 2018-м, будучи в должности комвзвода, он получил тяжёлое ранение, в результате которого ему ампутировали стопу. Но после лечения и реабилитации, научившись ходить на протезе, Михаил вернулся в строй и продолжил выполнять боевые задачи.
Тогда же вместе с товарищами мужчина решил объединиться, чтобы помогать раненым бойцам.
— После ранения, связанного с ампутацией, непросто смириться с мыслью о том, что жизнь не будет такой, как прежде. Но ситуация произошла, её нужно пережить и взять курс на будущее. А ещё помочь тому, кто в подобной ситуации. Это нормально. Любой человек, живущий в социуме, должен помогать ближнему. Сейчас ты помог тому, кто в беде, завтра, окажись ты в беде, тебе помогут. Это даже не волонтёрство, а обычная жизнь в обществе, — объясняет Михаил.
Так герой проекта #безграничные_донбасс вместе с единомышленниками создал сообщество в соцсети, куда писали люди из разных территорий ДНР, рассказывали о своих проблемах, просили помочь решить их. В основном вопросы были связаны с реабилитацией. Но кто-то просил помочь с документами, а кто-то — научить ходить на протезе. Этой общественной деятельностью Вьюнов продолжает заниматься и по сей день.
Демобилизовавшись только в 2023-м, Михаил занялся спортом — начал играть в волейбол сидя. Он и до ранения активно занимался спортом, много бегал. Но такие травмы ставят крест на лёгкой атлетике. Правда, у Михаила есть надежда. Ему должны установить современный протез, который специально предназначен для бегунов. И он надеется, что снова сможет бегать.
Почему он не опустил руки? Сам герой проекта говорит: на момент ранения у него перед глазами были примеры людей, которые подорвались, потеряли ноги, получили протезы и вернулись в строй. Они служили, добросовестно выполняли свои воинские обязанности да и к жизни полноценной вернулись. И отсутствие конечностей их никак не ограничивало.
— Поэтому сильного стресса в момент подрыва я не ощущал. Да, я понимал, что будет непросто перестроиться — центр тяжести сместился, на протезе нужно учиться ходить. Но я был уверен: тяжёлое ранение — не повод опускать руки. Ведь всё зависит в первую очередь от вас. Если вы сами не соберётесь, не решите, что это очередное испытание, очередной рубеж, который нужно преодолеть и идти дальше, вам никто не поможет. Есть много людей, которые получили протезы и не смогли ходить на них. Да, они натирают, да, иногда до крови. Но это мимолётно. Зато в мире множество людей, ходящих на протезах, которые не просто живут полноценно, но и паралимпийские рекорды ставят. И иногда даже более серьёзные, чем здоровые спортсмены, — говорит герой проекта #безграничные_донбасс.
О достижениях в волонтёрстве и помощи другим говорит неохотно, мол, нескромно хвастаться таким. А вот о достигнутых спортивных высотах рассказывает с радостью. Самым существенным достижением называет участие в Кубке России по волейболу сидя. Надеется, что им с командой удастся улучшить результат на Чемпионате России. Но это ещё не всё.
— Для меня была одна небольшая победа, которая смогла случиться благодаря компании, производящей протезы. У них есть отделение по работе со спортсменами. И они пригласили этих людей, и меня в том числе, на школу «Вызов чемпиона» по горному туризму. И вот команда людей на протезах, а с нами было три человека даже на протезе коленного сустава, совершили прогулку в горы. Такое тяжело даже для здоровых людей. Тем не менее, мы все прошли по установленному маршруту до самого финиша и обратно. Для меня это на данный момент очень серьёзное достижение, победа над собой и самый интересный успех, — говорит герой проекта #безграничные_донбасс.
При этом Михаил Вьюнов признаётся: самое серьёзное достижение у него ещё впереди, он его пока не добился.
И, конечно, от души спортсмен благодарит тех, кто был с ним рядом на протяжении всего его пути после ранения.
— Это Полторацкая Ирина Ивановна. Мы её называем тётей Ирой. Она помогает раненым бойцам, например, найти редкие лекарства. После ампутации мне нужно было в течение трёх месяцев принимать редкий препарат. Он дорогой. Конечно, с той зарплатой, которую я тогда имел, я не смог бы себе это позволить. Да и в аптеках его не было. Ирина Ивановна по своим связям лекарство это заказала. Ещё благодарю Оксану Черникову, она все свои силы тратит на то, чтобы такие, как я, вместе занимались спортом, общались, ездили на соревнования. Именно благодаря таким людям мы занимаемся спортом и показываем результаты, — говорит Михаил Вьюнов.
А ещё герой проекта #безграничные_донбас мечтает, чтобы в Донецке организовали качественную безбарьерную среду для людей с инвалидностью. Он рассказывает: хороший пример в этом отношении Ханты-Мансийск, где он побывал в марте. Там всё очень продумано и всё приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Просто приёмку объектов безбарьерной среды осуществляют с помощью колясочников. И если им не понравилось, им неудобно, то этот объект не принимают.
— Всем, кто попал ситуацию, такую же, как у меня, я желаю не опускать руки. Ведь всё, что с нами случается, это испытание, которое нужно с достоинством пройти. Важно помнить: любая травма — это открытие новых горизонтов. А трудности закаляют и делают сильнее. Не бойтесь, ставьте себе личные цели, достигайте их, ставьте личные рекорды и радуйтесь жизни, — говорит в завершении Михаил Вьюнов.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
#фондкультурныхинициатив #безграничные_донбасс