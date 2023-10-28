Куда сходить в Новосибирске с детьми на осенних каникулах-2023

Самая незатратная по времени прогулка с ребенком — это поход в кино. Кинотеатры показывают разные новинки, которые точно понравятся вашему ребенку. Например, в фаворитах детского кино сейчас такие кинокартины, как: «По щучьему велению», «Смешарики снимают кино», «Лесси — лохматый детектив». Просмотр фильма в кинотеатрах отличается от домашнего досуга, ведь вы полностью сконцентрированы на фильм, а для ребенка большой экран, это кладезь эмоций.