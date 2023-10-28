Куда сходить в Новосибирске с детьми на осенних каникулах-2023

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Самая незатратная по времени прогулка с ребенком — это поход в кино. Кинотеатры показывают разные новинки, которые точно понравятся вашему ребенку. Например, в фаворитах детского кино сейчас такие кинокартины, как: «По щучьему велению», «Смешарики снимают кино», «Лесси — лохматый детектив». Просмотр фильма в кинотеатрах отличается от домашнего досуга, ведь вы полностью сконцентрированы на фильм, а для ребенка большой экран, это кладезь эмоций.
Театры также подготовили для детей различные премьерные спектакли. И это самая настоящая классика: незабываемые эмоции от всеми известных сказок. Под впечатлением выходят и взрослые. Самые интересные спектакли для детей: «Спящая красавица», 28 октября, НОВАТ, цена билета от 700 рублей; «Красная Шапочка», 29 октября, НОВАТ, цена билета от 2 000 рублей; «Конёк-горбунок», 5 ноября, НОВАТ, билет от 1000 рублей.
Не совсем театрализовано, но не менее ярко и радостно: музыкальный спектакль-сказка «День рождения кота Леопольда», 4 ноября, ДК железнодорожников.
«Сибирские сказки», 5 ноября, 14:00 от 400 рублей, Филармония. Камерный зал. В концерт вошли три сказки: «Про Царя-судака», о гордом жителе реки Оби; «Про мишку, который боролся», посвященная могучим сибирским борцам; «Про дождик», о жителях сибирской тайги.
«Страна чудес», 4 и 6 ноября, от 400 рублей, ДК «Прогресс» — волшебная история о дружбе, и о том, на какие подвиги способны настоящие друзья. В программе: 10 ростовых кукол, дрессированная обезьянка, фокусник великан, шоу мыльных пузырей, человек пружина, лазерное шоу, неоновое шоу.
Большая радость для детей — это поход в Новосибирский зоопарк. Несмотря на холод, это будет самая удачная прогулка для вашей семьи. Посмотрите на милых манулов, белых медведей, орангутана Бату. Билет детям до 7 лет бесплатно, но не забудьте свидетельство о рождении или паспорт родителей, с 7 до 16 лет цена 200 рублей, основной билет — 500 рублей.
Парк чудес Галилео — это огромный интерактивный музей с иллюзиями и лабиринтами. Посещение подарит яркую палитру эмоций — от удивления до восторга. Цена билета от 300 рублей.
Или же прогуляйтесь по Новосибирскому Музею железнодорожной техники.
Также Большой новосибирский планетарий подготовил для детей насыщенную программу на время каникул. Всех желающих приглашают на тематические астрономические программы, вечер наблюдений, шоу экспериментов и не только.