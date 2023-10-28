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День рождения пройдет сегодня

Мишка-талисман из Новосибирского зоопарка поедет на день рождения ХК «Сибирь»

28 октября 2023, 04:32
Фото: Новосибирский зоопарк
День рождения пройдет сегодня
Медведь-талисман Новосибирского зоопарка, Мишка, едет в гости на день рождения хоккейного клуба ХК «Сибирь», который будет отмечаться в стиле старого советского кино.

Маленький медвежонок Миша из Новосибирского зоопарка получил приглашение от Снеговика команды хоккея «Сибирь» на день рождения клуба. Официальное сообщение об этом было опубликовано в ВК-группе зоопарка.

Клубу «Сибирь» исполняется 61 год, и в честь этого хоккеисты собираются отпраздновать событие уже сегодня, 28 октября, в 15.30 в ЛДС «Сибирь-Арена». Праздник будет оформлен в стиле старых советских фильмов. Зрителей ожидают интересные сюрпризы — презентация «Операции 61 и других приключений ХК „Сибирь“, которую представят Дэвид Немировски и Кирилл Фастовский.

Не только спортсмены и болельщики будут радоваться этому празднику, но и маленький Миша. Гостей ждут различные развлечения — фотозоны, активности, специальные хлопалки, музыкальные номера и многое другое.

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#Общество#Новосибирск#Хоккей#Хк сибирь#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Снеговик
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