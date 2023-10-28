Мишка-талисман из Новосибирского зоопарка поедет на день рождения ХК «Сибирь»

Клубу «Сибирь» исполняется 61 год, и в честь этого хоккеисты собираются отпраздновать событие уже сегодня, 28 октября, в 15.30 в ЛДС «Сибирь-Арена». Праздник будет оформлен в стиле старых советских фильмов. Зрителей ожидают интересные сюрпризы — презентация «Операции 61 и других приключений ХК „Сибирь“, которую представят Дэвид Немировски и Кирилл Фастовский.