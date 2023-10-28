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Published Сегодня, 11:07

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Мужчине было 44 года

Мобилизованный строитель из Новосибирской области Рустам Муртазалиев погиб на СВО

28 октября 2023, 11:07
Фото: ВК / Администрация Баганского района
Мужчине было 44 года

Мобилизованный строитель из Новосибирской области погиб на СВО

В Баганском районе простились с Рустамом Муртазалиев. Мужчина погиб в зоне СВО.

Церемония прощания прошла в районном Доме культуры. На нее пришли родственники и друзья погибшего.

«Сегодня, 28 октября, простились с военнослужащим, гвардии рядовым Муртазалиевым Рустамом Хусеновичем, погибшим в ходе специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга он награжден орденом Мужества посмертно», — сообщается в официальном паблике администрации Баганского района в социальной сети «ВКонтакте».
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Рустам Муртазалиев родился 22 декабря 1978 года. После школы окончил курсы ДОСААФ, работал в совхозе «Мирный». Отслужив в армии, трудился строителем.

28 июня нынешнего года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Погиб 10 октября при выполнении боевых задач на территории ЛНР.

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