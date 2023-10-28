Мобилизованный строитель из Новосибирской области Рустам Муртазалиев погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Церемония прощания прошла в районном Доме культуры. На нее пришли родственники и друзья погибшего.
«Сегодня, 28 октября, простились с военнослужащим, гвардии рядовым Муртазалиевым Рустамом Хусеновичем, погибшим в ходе специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга он награжден орденом Мужества посмертно», — сообщается в официальном паблике администрации Баганского района в социальной сети «ВКонтакте».
Рустам Муртазалиев родился 22 декабря 1978 года. После школы окончил курсы ДОСААФ, работал в совхозе «Мирный». Отслужив в армии, трудился строителем.
28 июня нынешнего года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Погиб 10 октября при выполнении боевых задач на территории ЛНР.