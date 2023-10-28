Новосибирец Митя Фомин будет бороться за 10 млн на шоу «Выжить в Самарканде»

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
В этом шоу участники будут соревноваться за главный приз в размере 10 миллионов рублей. Кроме Мити Фомина, в шоу также примут участие Влад Топалов, Назима, Юлия Паршута, Вики Одинцова и Сергей Гореликов (Серж Горелый из Comedy Club).
Митя Фомин уже не первый раз участвует в подобных шоу. Ранее он уже испытывал свои силы в проекте под названием «Звезды в Африке». Певец отмечает, что этот новый проект имеет очень большой масштаб и очень интересен, но в то же время очень утомительный. Он также отмечает, что у него хорошие отношения со всеми участниками, особенно с Викой Одинцовой, с которой они уже знакомы благодаря предыдущему проекту.
По словам Мити Фомина, на шоу у него не возникло серьезных конфликтов. Выход нового сезона запланирован на 23 июня 2024 года.