Новосибирец Митя Фомин будет бороться за 10 млн на шоу «Выжить в Самарканде»

Митя Фомин уже не первый раз участвует в подобных шоу. Ранее он уже испытывал свои силы в проекте под названием «Звезды в Африке». Певец отмечает, что этот новый проект имеет очень большой масштаб и очень интересен, но в то же время очень утомительный. Он также отмечает, что у него хорошие отношения со всеми участниками, особенно с Викой Одинцовой, с которой они уже знакомы благодаря предыдущему проекту.