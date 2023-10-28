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Оглашен список участников

Новосибирец Митя Фомин будет бороться за 10 млн на шоу «Выжить в Самарканде»

28 октября 2023, 02:33
Фото: телеканал ТНТ
Оглашен список участников

Певец из Новосибирска Митя Фомин станет участником шоу «Выжить в Самарканде»

Известный певец из Новосибирска Митя Фомин примет участие в новом реалити-шоу под названием «Выжить в Самарканде», которое будет транслироваться на канале ТНТ.

В этом шоу участники будут соревноваться за главный приз в размере 10 миллионов рублей. Кроме Мити Фомина, в шоу также примут участие Влад Топалов, Назима, Юлия Паршута, Вики Одинцова и Сергей Гореликов (Серж Горелый из Comedy Club).

Митя Фомин уже не первый раз участвует в подобных шоу. Ранее он уже испытывал свои силы в проекте под названием «Звезды в Африке». Певец отмечает, что этот новый проект имеет очень большой масштаб и очень интересен, но в то же время очень утомительный. Он также отмечает, что у него хорошие отношения со всеми участниками, особенно с Викой Одинцовой, с которой они уже знакомы благодаря предыдущему проекту.

По словам Мити Фомина, на шоу у него не возникло серьезных конфликтов. Выход нового сезона запланирован на 23 июня 2024 года.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Реалити-шоу#ТНТ#Митя Фомин
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