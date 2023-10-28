Новосибирцы увидят последнее лунное затмение ночью 29 октября

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
29 октября жители Новосибирска смогут увидеть лунное затмение. Данное явление будет последним в этом году. Оно продлится около 4 часов и 25 минут.
Во время затмения Луна будет находиться ближе к Земле, поэтому начнет светить на 14% ярче обычного.
Астрономы сообщают, что жители Европы и большинства регионов России смогут наблюдать это зрелище. Наблюдать за ним желательно загородом, где меньше бликов от фонарей.