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Новосибирцы увидят последнее лунное затмение ночью 29 октября

Новосибирцы увидят последнее лунное затмение ночью 29 октября

28 октября 2023, 05:14
Фото: Midjourney
В ночь на 29 октября новосибирцы смогут увидеть последнее в 2023 году лунное затмение.

29 октября жители Новосибирска смогут увидеть лунное затмение. Данное явление будет последним в этом году. Оно продлится около 4 часов и 25 минут.

Во время затмения Луна будет находиться ближе к Земле, поэтому начнет светить на 14% ярче обычного.

Астрономы сообщают, что жители Европы и большинства регионов России смогут наблюдать это зрелище. Наблюдать за ним желательно загородом, где меньше бликов от фонарей.

Лунное затмение увидят новосибирцы 29 октября 2023
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#Общество#Город#Новосибирск#Солнечное затмение#Эмилия Губарева#Затмение
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