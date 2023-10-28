Волонтёр из ДНР собирает помощь для бойцов и спасся от зачистки на велосипеде

На тот момент он и слова-то такого «волонтёр» почти не слышал. Но когда на Донбассе начались боевые действия, всё возникло стихийно. В Славянске, как и во многих городах региона, централизованного снабжения не было. Люди начали приносить то, что могут отдать. Это нужно было принять, сформировать, доставить нуждающимся. До июня 2014-го Виктор Неер занимался именно этим. Говорит: пока не ушёл на пенсию, был председателем профкома на шахте. Возможно, поэтому люди к нему потянулись. Отказать он не мог. А потом чуть не случилось непоправимое.