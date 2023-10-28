Волонтёр из ДНР собирает помощь для бойцов и спасся от зачистки на велосипеде

Posted 28 октября, 09:23
Published 28 октября, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Активности Виктора Ионотановича Неера из Донецка ещё многие молодые люди позавидуют. А он говорит об этом просто: на пенсии дома сидеть — ничего хорошего, нужно людям помогать. Вот он и помогает. И уверяет: волонтёрство с ним всю жизнь. Хотя раньше он и слова-то такого не знал, с ним пришлось познакомиться вынуждено, в 2014-м.
Сам же Виктор Неер — уроженец Южного Урала, горняцкого города Копейска в Челябинской области. Когда-то давно он вместе с родителями приехал строить Западный Донбасс. Да так здесь и остались всей семьёй. Жил Неер в городе Новогородовка. Там его и застала, как он сам говорит, «Майданутость».
— Этого я выдержать уже не смог. Мне хватило безумия, которое происходило после 1989-го с забастовками. А тут наступило уже буйное помешательство. А жить в одной палате с буйно помешанным не очень удобно. Так оказался я в Славянске, — вспоминает герой проекта #безграничные_донбасс.
На тот момент он и слова-то такого «волонтёр» почти не слышал. Но когда на Донбассе начались боевые действия, всё возникло стихийно. В Славянске, как и во многих городах региона, централизованного снабжения не было. Люди начали приносить то, что могут отдать. Это нужно было принять, сформировать, доставить нуждающимся. До июня 2014-го Виктор Неер занимался именно этим. Говорит: пока не ушёл на пенсию, был председателем профкома на шахте. Возможно, поэтому люди к нему потянулись. Отказать он не мог. А потом чуть не случилось непоправимое.
— Нас приехал зачистить отряд Коломойского «Днепр». А мне ещё в начале июня сожгли машину, я ездил на велосипеде. И это мне помогло уехать в Донецк. Машину вряд ли бы пропустили, а вот на велосипеде получилось, — вспоминает герой проекта #безграничные_донбасс.
Свою добровольческую деятельность Неер продолжил в столице ДНР. А тогда, в 2014–2015 годах, когда выплата пенсий и других социальных начислений ещё до конца налажена не была, волонтёрская помощь была в первую очередь очень важна для тех, кто не может себя обеспечить. Для них это был, без преувеличения, вопрос жизни и смерти.
Когда началась СВО, волонтёрская помощь принесла огромную пользу армии. Бойцам собирали и отправляли то, чего не хватало. Да и сейчас эта деятельность именно на Донбассе не утратила свою актуальность. Без неё многие жители регионов попросту не смогут.
Кстати, добровольческая работа Виктора Ионотановича не раз была связана с реальным риском для жизни. Помимо того случая, когда он ушёл от зачистки на велосипеде, был ещё, как минимум, один. Как-то приехал Неер на шахту и спокойно собрал деньги в помощь бойцам Донбасса с бригады, где главным был руководитель городских правосеков («Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в РФ — прим.ред). Ему позже писали: «Мы хотели тебя убить». А он ответил: «Могли и не убили? Я был один и без оружия. Странно…».
Сейчас герой проекта #безграничные_донбасс признаётся: стало ощутимо легче, чем было, когда боевые действия на Донбассе только начались. И трудностями он называет то, что не всем удаётся помочь, не всё он успевает. Вместо сожжённой когда-то машины он не может купить себе новую — на это, понятно, нет денег. Передвигается на очень старом авто, которое постоянно ломается.
— Поэтому не всё получается охватить. И иногда даже обида берёт за то, что не всем можешь помочь, — сетует Виктор Ионотанович.
Хотя он оговаривается: трудности все эти — преодолимые. Просто работать надо — как говорится, глаза боятся, а руки делают.
— Начиная какое-то дело, думаешь: ёлки-палки, не потянем. А после втягиваешься, и всё получается. Возможно, не с первого раза, но иногда получаются грандиозные вещи — вот ребятам (бойцам — участникам СВО — прим.ред.) коптеры привозят, скоро антидроновое ружьё должны привезти. Конечно, армия обеспечивается государством. Но вот такая народная помощь никогда не бывает лишней, — рассуждает Виктор Неер.
Правда, личным успехом он считает не вот эти вот грандиозные и, безусловно, очень важные проекты. А то, что удаётся сделать для простых людей. Например, отремонтировали дом для многодетной семьи в селе — смогли и материалы достать, и работу организовать. Или семье с детьми инвалидами с рождения помогли лекарствами, способствовали медпомощь организовать. Когда такое получается, это радует больше всего, признаётся Неер.
— Я всегда говорю и сейчас скажу: тот, кто делится, тот приобретает. Тот, кто хочет захапать всё сам, тот теряет, — просто объясняет свою позицию он.
А в перерывах между своими важными делами герой проекта #безграничные_донбасс, конечно, мечтает. Чтобы война закончилась. Чтобы люди при общении не обращали внимания на национальность. Конечно, любить свой народ надо, но это не значит, что нужно ненавидеть все остальные нации.
— А своим землякам я желаю мира. Люди соскучились по нему, устали от войны. Все хотят, чтобы не бухало, не бахало, не прилетало. А там и построим всё, что нужно, и заживём, главное, чтобы нам не мешали, — говорит Виктор Ионотанович.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.