Врач-педофил вернулся на работу в новосибирскую больницу после 7 лет тюрьмы

Сожительница Клименко начала замечать странное поведение ее старшего сына в 2011 году: он часто плакал, нервничал и был тревожным. В конце концов, мальчик признался матери, что в ее отсутствие «дядя Федя» домогается до него и пристает. Женщина обратилась в полицию, но изначально показания не были достаточными для возбуждения уголовного дела. Поэтому в квартире, где жила семья, было установлено видеонаблюдение. Запись с камер подтвердила, что Клименко сексуально домогался не только до детей, но и до собаки, пишет НГС. Друзья и коллеги врача были шокированы этим открытием.