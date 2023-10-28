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Осужденный снова работает в больнице

Врач-педофил вернулся на работу в новосибирскую больницу после 7 лет тюрьмы

28 октября 2023, 02:49
Фото: Midjourney
Осужденный снова работает в больнице

Осужденный за педофилию врач вернулся на работу в новосибирскую больницу

Вернувшийся на работу после осуждения за педофилию медик Фёдор Клименко, который сексуально домогался своих приемных детей, теперь работает в Новосибирском областном кардиологическом диспансере.

В 2012 году кардиолога Фёдора Клименко из Новосибирска признали виновным в сексуальных домогательствах по отношению к своим приемным детям. За эти преступления его осудили и отправили в колонию строгого режима. В течение периода заключения Клименко продолжал повышать свою квалификацию, а после освобождения он смог вернуться к работе врачом.

Сожительница Клименко начала замечать странное поведение ее старшего сына в 2011 году: он часто плакал, нервничал и был тревожным. В конце концов, мальчик признался матери, что в ее отсутствие «дядя Федя» домогается до него и пристает. Женщина обратилась в полицию, но изначально показания не были достаточными для возбуждения уголовного дела. Поэтому в квартире, где жила семья, было установлено видеонаблюдение. Запись с камер подтвердила, что Клименко сексуально домогался не только до детей, но и до собаки, пишет НГС. Друзья и коллеги врача были шокированы этим открытием.

После того, как Федор Клименко был осужден на 12 лет, женщина уехала с детьми на юг, а ее бывший муж, отец двух младших детей, переехал за ними. Он взял опекунство над старшим мальчиком, пострадавшим от действий врача. У них родилась дочь, однако спустя полтора года мать заболела раком и скончалась.

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Муж остался один с четырьмя детьми. Он сообщил, что старший мальчик вырос странным и ушел из дома, когда ему исполнилось 18 лет. Мужчина не знает, где находится его пасынок и полагает, что новости об освобождении Клименко повлияли на поведение юноши.

Клименко был освобожден несколько лет назад после того, как он обжаловал приговор, и его срок был сокращен до 7,5 лет. Во время заключения он находился в колонии в Красноярском крае, где он встретился с другим новосибирским педофилом Александром Марковым.

По данным сервиса «На Поправку», Клименко ранее работал в медицинском центре «Медик», но на данный момент этот центр уже закрыт. Сейчас он работает в Новосибирском областном кардиологическом диспансере, сообщают источник СМИ.

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