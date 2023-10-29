День автомобилиста в 2023 году в России — когда поздравить водителей и шоферов

В 1996 году решением властей РФ появился День работников автотранспорта и дорожного хозяйства». Таким образом решили поздравлять в одну дату и автомобилистов, и дорожников. Но в 2000 году президент Владимир Путин разумно рассудил, что не стоит класть все яйца в одну корзину и разделил праздники, поставив День автомобилиста на четвертое воскресенье октября (за дорожниками закрепили третье).