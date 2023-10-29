День автомобилиста в 2023 году в России — когда поздравить водителей и шоферов

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Как и многострадальный российский автопром, День автомобилиста имеет непростую историю. Впервые праздник появился в 1976 году по указу президиума Верховного Совета СССР и назывался днем работников автотранспорта. Согласно официальной версии, таким образом власть отреагировала на обращение советских шоферов с просьбой учредить соответствующий день как знак уважения к их труду.
Но уже в 1980 году в рамках указа «О праздничных и памятных датах» праздник переименовали в День автомобилиста и установили чествование работников автотранспорта Советского Союза на последний день четвертой недели октября.
В 1996 году решением властей РФ появился День работников автотранспорта и дорожного хозяйства». Таким образом решили поздравлять в одну дату и автомобилистов, и дорожников. Но в 2000 году президент Владимир Путин разумно рассудил, что не стоит класть все яйца в одну корзину и разделил праздники, поставив День автомобилиста на четвертое воскресенье октября (за дорожниками закрепили третье).
Однако этого показалось мало и в 2012 году официально учредили «День работника автомобильного и городского транспорта», объединив не только автомобилистов, но и «автобусников». Впрочем, в народе эта дата, вопреки всем пертурбациям свыше, так и осталась Днем автомобилиста.
Из вышеизложенного понятно, что 29 октября свой профессиональный праздник отметят все, так или иначе имеющие отношение к вождению транспортных средств. В последнее воскресенье октября принимают поздравления водители автобусов, троллейбусов, такси (в том числе, маршрутных) и рядовые автомобилисты. Кроме того, в этот день принято чествовать шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров, конструкторов, преподавателей тематических дисциплин и руководителей и сотрудников автотранспортных предприятий.
В транспортных компаниях и на предприятиях обычно стараются наградить лучших работников дипломами и грамотами, организовать праздничный концерт (а кое-где и банкет). Наиболее отличившиеся сотрудники могут получить и премии.
Но поздравить знакомого водителя можно и без громких речей. Достаточно просто пожать ему руку за преданность работе (или машине). Если же хочется красивых и оригинальных поздравлений, то сгодится, например, такое.
Пусть в твой жизни все измеряется автомобилями. Чтоб счастья — фура! Любви — самосвал! А все невзгоды пусть поместятся в бардачок. С Днем автомобилиста!