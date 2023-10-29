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Комсомольское движение помнят многие новосибирцы

День комсомола 2023: кто, где и какого числа отмечает эту дату в Новосибирске

29 октября 2023, 00:55
Фото: история.рф
Комсомольское движение помнят многие новосибирцы
29 октября в России отмечается День комсомола. Именно в этот день 105 лет назад была образована комсомольская организация, сыгравшая важную роль в жизни нескольких поколений россиян. Кто из новосибирцев отметит дату и как правильно поздравить знакомого комсомольца — в материале Atas.info.

День комсомола 2023 — кто отметит эту дату

Днем рождения комсомола (или ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи) считается 29 октября 1918 года. На первом Всесоюзном съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании организации, в которую входили бы молодые юноши и девушки. Именно благодаря комсомолу и осуществлялась полномасштабная работа с молодыми людьми с целью привития им коммунистических идеалов.

Комсомол сыграл важную роль в формировании так называемых рабочих факультетов (рабфаков) в высших учебных заведениях страны, благодаря которым смогли получить образование молодые работники заводов и фабрик. Множество комсомольцев погибло на полях сражений Великой Отечественной войны.

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Позже комсомольцы активно осваивали целину и способствовали строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Также члены комсомола часто входили в добровольные «народные дружины» по охране общественного порядка и часто сотрудничали с милицией.

Принимали в комсомол в возрасте от 14 до 28 лет, при этом вступление было добровольным. Исключались молодые люди в случае активного пьянства, нарушений трудовой дисциплины, нахождения в тюрьме и отъезда за границу на постоянное место жительства, а также достижении предельного возраста. Прекратил свое существование комсомол 27 сентября 1991 года после распада СССР.

Несмотря на противоречивое отношение к коммунистической идеологии, следует помнить, что для многих — в том числе, и новосибирцев — комсомол означает, в первую очередь, молодость. Благодаря комсомолу люди смогли создать семью, получить образование и профессию, обрести жизненные ориентиры. Для многих комсомол является не только символом ушедшей эпохи, но и памятью о своих заслугах и достижениях.

Поэтому в этот день будет хорошим тоном поздравить как любимого дедушку, строившего БАМ, так и коллегу по работе, имеющего то или иное отношение к тому времени. Сутью праздника является именно сохранение доброй памяти о том времени без какого-либо налета идеологии.

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День комсомола 2023 — как поздравить

В современной России в День комсомола во многих городах проходят торжественные шествия, а для ветеранов комсомольского движения устраиваются праздничные концерты и вечера воспоминаний. Иногда в школах даже проводят классные часы с рассказами о комсомоле.

Но участвовать во всем этом необязательно. Главное — вспомнить о близких комсомольцах и поздравить их. Например, вот так.

Комсомольцы принимали участие во всех грандиозных стройках страны. Сейчас другие времена, но мы можем продолжать строительство. Давайте строить дружные и счастливые семьи и возводить основу светлого будущего для наших детей. С Днем комсомола!
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