День комсомола 2023: кто, где и какого числа отмечает эту дату в Новосибирске

Принимали в комсомол в возрасте от 14 до 28 лет, при этом вступление было добровольным. Исключались молодые люди в случае активного пьянства, нарушений трудовой дисциплины, нахождения в тюрьме и отъезда за границу на постоянное место жительства, а также достижении предельного возраста. Прекратил свое существование комсомол 27 сентября 1991 года после распада СССР.