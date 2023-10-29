Гигантских муравьёв заметили в Новосибирске — где их увидеть?

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Комикс «Гигантские муравьи Новосибирска» Виталия Терлецкого и Евгении Чащиной появился на прилавках книжных магазинов. Это не научная литература о насекомых — это комикс о городе и живущих в нем людях и… муравьях.
Это комикс о ложных воспоминаниях, вечных ценностях и большом городе, а также о гигантских муравьях, которые в нем обитают. На обложке изображен Новосибирский крематорий, но внутри рисунки оформлены в радужных тонах.
Рассказ строится на интриге о том, что в Новосибирске живут огромные муравьи, но правительство края скрывает эту информацию, чтобы не наводить панику. Новосибирцев учат чуть ли не с младенчества, что о муравьях никому не надо рассказывать. Власти города поддерживают контакт с королевой муравьев, которая живет под землей. Этот контакт установил сосланный в Сибирь декабрист Муравьев-Апостол, а дефис в его фамилии появился для конспирации. Как бы там ни было, комикс увлекает альтернативным вариантом истории и временами заставляет поверить в ее реальность.
Издатели сообщили о подорожании книг на 15-30% к концу года.