Гигантских муравьёв заметили в Новосибирске — где их увидеть?

Рассказ строится на интриге о том, что в Новосибирске живут огромные муравьи, но правительство края скрывает эту информацию, чтобы не наводить панику. Новосибирцев учат чуть ли не с младенчества, что о муравьях никому не надо рассказывать. Власти города поддерживают контакт с королевой муравьев, которая живет под землей. Этот контакт установил сосланный в Сибирь декабрист Муравьев-Апостол, а дефис в его фамилии появился для конспирации. Как бы там ни было, комикс увлекает альтернативным вариантом истории и временами заставляет поверить в ее реальность.