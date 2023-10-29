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В персонажаз

Гигантских муравьёв заметили в Новосибирске — где их увидеть?

29 октября 2023, 10:47
Фото: terletski.ru
В персонажаз

Книга «Гигантские муравьи Новосибирска» появилась в продаже

Книга о Новосибирске и живущих здесь огромных муравьях появилась в книжных магазинах города. В персонажах книги многие новосибирцы узнают себя, но самое главное — интрига, о муравьях, и почему в нее все верят.

Комикс «Гигантские муравьи Новосибирска» Виталия Терлецкого и Евгении Чащиной появился на прилавках книжных магазинов. Это не научная литература о насекомых — это комикс о городе и живущих в нем людях и… муравьях.

Это комикс о ложных воспоминаниях, вечных ценностях и большом городе, а также о гигантских муравьях, которые в нем обитают. На обложке изображен Новосибирский крематорий, но внутри рисунки оформлены в радужных тонах.

Рассказ строится на интриге о том, что в Новосибирске живут огромные муравьи, но правительство края скрывает эту информацию, чтобы не наводить панику. Новосибирцев учат чуть ли не с младенчества, что о муравьях никому не надо рассказывать. Власти города поддерживают контакт с королевой муравьев, которая живет под землей. Этот контакт установил сосланный в Сибирь декабрист Муравьев-Апостол, а дефис в его фамилии появился для конспирации. Как бы там ни было, комикс увлекает альтернативным вариантом истории и временами заставляет поверить в ее реальность.

Книги подорожают к концу года на 15-30% в Новосибирске — издатели сдаются
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Издатели сообщили о подорожании книг на 15-30% к концу года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Книги#Ольга Храмушкина#Литература
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