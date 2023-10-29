III Московская неделя интерьера и дизайна будет продолжаться четыре дня

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Выставка будет работать в течение четырех дней, сообщает издание gazeta.ru.
Неделя интерьера и дизайна привлекла представителей тридцати стран. В экспозиции — свыше 650 брендов, том числе из Египта, Турции, Ирана и Китая.
Согласно данным аналитиков, открытие III Московской недели интерьера и дизайна показало наличие большого интереса к продукции отечественных брендов со стороны жителей столицы. Так, в первый день в Манеже собрались рекордные очереди, а общая сумма от реализации товаров на маркете превысила 9,5 миллиона рублей.
В рамках выставки работает стенд «Яндекс Маркета». На нем впервые представлена продукция эксклюзивных товаров собственного бренда маркетплейса. Например, кровать из коллекции «Селенга», а также диван и кресло «Лаппи», разработанные специально для доставки в багажнике машины. Также на «Яндекс Маркете» появился новый раздел для брендов участников выставки. Это товары для кухни, гостиной, ванной, спальни. Все они распределены по соответствующим категориям. Кроме этого, в данном разделе маркетплейса сформирована отдельная категория «Умный дом».
Как отметили участники, столь масштабное мероприятие является прекрасной возможностью увеличить количество корпоративных заказчиков и клиентов, а также установить партнерские отношения с ведущими дизайнерами и производителями мебели.
Напомним, что по итогам прошлой выставки было подписано тринадцать коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей. Это подтверждает наличие большого потенциала для развития отечественного мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие участники III Московской недели интерьера и дизайна намерены укрепить позиции в профессиональном сообществе и реализовать свою продукцию.
Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.