III Московская неделя интерьера и дизайна будет продолжаться четыре дня

В рамках выставки работает стенд «Яндекс Маркета». На нем впервые представлена продукция эксклюзивных товаров собственного бренда маркетплейса. Например, кровать из коллекции «Селенга», а также диван и кресло «Лаппи», разработанные специально для доставки в багажнике машины. Также на «Яндекс Маркете» появился новый раздел для брендов участников выставки. Это товары для кухни, гостиной, ванной, спальни. Все они распределены по соответствующим категориям. Кроме этого, в данном разделе маркетплейса сформирована отдельная категория «Умный дом».