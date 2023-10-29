atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

III Московская неделя интерьера и дизайна будет продолжаться четыре дня

III Московская неделя интерьера и дизайна будет продолжаться четыре дня

29 октября 2023, 15:10
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
28 октября стартовала III Московская неделя интерьера и дизайна. Выставка проходит в Манеже. На ней представлена продукция российских и зарубежных компаний — производителей мебели, предметов интерьера, стройматериалов, а также отделочных материалов и аксессуаров для дома.

Выставка будет работать в течение четырех дней, сообщает издание gazeta.ru.

Неделя интерьера и дизайна привлекла представителей тридцати стран. В экспозиции — свыше 650 брендов, том числе из Египта, Турции, Ирана и Китая.

Согласно данным аналитиков, открытие III Московской недели интерьера и дизайна показало наличие большого интереса к продукции отечественных брендов со стороны жителей столицы. Так, в первый день в Манеже собрались рекордные очереди, а общая сумма от реализации товаров на маркете превысила 9,5 миллиона рублей.

В рамках выставки работает стенд «Яндекс Маркета». На нем впервые представлена продукция эксклюзивных товаров собственного бренда маркетплейса. Например, кровать из коллекции «Селенга», а также диван и кресло «Лаппи», разработанные специально для доставки в багажнике машины. Также на «Яндекс Маркете» появился новый раздел для брендов участников выставки. Это товары для кухни, гостиной, ванной, спальни. Все они распределены по соответствующим категориям. Кроме этого, в данном разделе маркетплейса сформирована отдельная категория «Умный дом».

Как отметили участники, столь масштабное мероприятие является прекрасной возможностью увеличить количество корпоративных заказчиков и клиентов, а также установить партнерские отношения с ведущими дизайнерами и производителями мебели.

Напомним, что по итогам прошлой выставки было подписано тринадцать коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей. Это подтверждает наличие большого потенциала для развития отечественного мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие участники III Московской недели интерьера и дизайна намерены укрепить позиции в профессиональном сообществе и реализовать свою продукцию.

Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.

Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
27 октября, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
27 октября, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
27 октября, 03:14
В НОВАТе новый главный дирижер — кого назначили музыкальным руководителем
Сегодня, 14:02
Обнародована программа фестиваля в Шерегеше на открытие сезона 2023-24
Сегодня, 10:22
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
27 октября, 08:27