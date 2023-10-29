Квартиру стоимостью менее миллиона рублей нашли в Первомайском районе Новосибирска

Одну из самых маленьких квартир Новосибирска продают в Первомайском районе за 950 тысяч рублей, сообщает сайт по поиску и продаже недвижимости N1. Жилая площадь этой мини-квартиры составляет всего 8 квадратных метров, общая площадь, которая включает санузел и коридор — 13 квадратных метров. Прямо в комнате расположена кухня, которая включает в себя плиту, холодильник и гарнитур, также в комнату поместились шкаф и кровать. Квартира оборудована душевой кабиной.