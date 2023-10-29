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В Новосибирске в хрущевке продается квартира стоимостью менее миллиона рублей.

Квартиру стоимостью менее миллиона рублей нашли в Первомайском районе Новосибирска

29 октября 2023, 03:36
Фото: 1MI
В Новосибирске в хрущевке продается квартира стоимостью менее миллиона рублей.

В Первомайском районе обнаружили самую дешевую квартиру в городе Новосибирске

Стоимость самой дешевой квартиры в Новосибирске в октябре 2023 года составила 950 тысяч рублей, предложение было обнаружено на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Одну из самых маленьких квартир Новосибирска продают в Первомайском районе за 950 тысяч рублей, сообщает сайт по поиску и продаже недвижимости N1. Жилая площадь этой мини-квартиры составляет всего 8 квадратных метров, общая площадь, которая включает санузел и коридор — 13 квадратных метров. Прямо в комнате расположена кухня, которая включает в себя плиту, холодильник и гарнитур, также в комнату поместились шкаф и кровать. Квартира оборудована душевой кабиной.

Самая дешевая квартира находится в четырехэтажной хрущевке, построенной в 1962 году, особенность данного дома в том, что материал стен — кирпич, а не панели, из которых обычно строили хрущевки.

Как выглядит самая дешевая квартира в Новосибирске.Как выглядит самая дешевая квартира в Новосибирске.
Как выглядит самая дешевая квартира в Новосибирске.
Фото: n1.ru
Роскошную пятикомнатную квартиру с сауной продают в Новосибирске за 51 миллион
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Квартиру с сауной в Новосибирске выставили на продажу за 51 миллион рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Недвижимость#Ольга Храмушкина#Квартиры
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