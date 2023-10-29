Обнародована программа фестиваля в Шерегеше на открытие сезона 2023-24

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В даты официального открытия сезона 2023 в Шерегеше пройдет много праздничных мероприятий. Тема ШерегешФеста в этом году — «Первооткрываетели», то есть, горнолыжники и сноубордисты, которые с первым снегом приезжает в кузбасский поселок открывать новый сезон, сообщили в дирекции курорта.
Фестиваль ШерегешФест 2023 — массовые спуски с горы, снежные флешмобы и концерты звезд! 18–19 ноября встречаемся на курорте!
В рамках фестиваля пройдет так называемый «Парад горнолыжных сил курорта», в котором примут участие юные спортсмены, отельеры и рестораторы, пройдет колонна снегоходов, а замыкать колонну будет ратрак, оставляя за собой полосу подготовленного склона.
Зрелищным обещает стать массовый спуск сноубордистов и горнолыжников с цветными дымовыми шашками в руках, который запланирован одновременно по основным трассам курорта.
«Все мероприятия пройдут на разных локациях курорта. Главная идея — вся гора — это единое целое. В Секторе А будут работать спортивная, развлекательная и музыкальная площадки. В Секторе В — региональный этап чемпионата по игре в снежки среди кузбасских студенческих команд», — говорит глава дирекции курорта Шерегеш Алексей Стоянов.
Для туристов предусмотрено множество развлечений: футбол в валенках, конкурс на лучшего снеговика, купание в «снежных ваннах», флешмобы, связанные со снежной тематикой.
Вечером 18 ноября запланирован концерт группы Galibri & Mavik и Юли Волковой, экс-солистки группы «Тату».