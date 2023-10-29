Обнародована программа фестиваля в Шерегеше на открытие сезона 2023-24

В даты официального открытия сезона 2023 в Шерегеше пройдет много праздничных мероприятий. Тема ШерегешФеста в этом году — «Первооткрываетели», то есть, горнолыжники и сноубордисты, которые с первым снегом приезжает в кузбасский поселок открывать новый сезон, сообщили в дирекции курорта.