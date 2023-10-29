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Published Сегодня, 03:05

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Updated Сегодня, 03:07

Магазин "Лента"

Сотни человек столпились у супермаркета «Лента» в одном из районов Новосибирска

29 октября 2023, 03:05
Фото: 1MI
Магазин "Лента"
Жители Октябрьского района Новосибирска заметили большую толпу у входа в супермаркет «Лента» на Гусинобродском шоссе.

Магазин, у входа в который столпились новосибирцы, расположен по адресу Гусинобродское шоссе, 64. Как рассказали очевидцы, люди ожидали розыгрыша призов, в котором можно было выиграть технику для дома, например, телевизор.

Розыгрыш проходил весь октябрь со 2 числа и должен был завершиться вчера в 14.00, люди в ожидании призов пришли к магазину.

В Новосибирске разные заведения часто проводят розыгрыши призов для привлечения посетителей, например, один из баров анонсировал розыгрыш айфона последней модели на вечеринке в честь Хэллоуина.

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