Сотни человек столпились у супермаркета «Лента» в одном из районов Новосибирска

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Магазин, у входа в который столпились новосибирцы, расположен по адресу Гусинобродское шоссе, 64. Как рассказали очевидцы, люди ожидали розыгрыша призов, в котором можно было выиграть технику для дома, например, телевизор.
Розыгрыш проходил весь октябрь со 2 числа и должен был завершиться вчера в 14.00, люди в ожидании призов пришли к магазину.
В Новосибирске разные заведения часто проводят розыгрыши призов для привлечения посетителей, например, один из баров анонсировал розыгрыш айфона последней модели на вечеринке в честь Хэллоуина.