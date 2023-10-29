Житель Новосибирска получил по ошибке миллиард рублей на свою кредитную карту

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Житель Новосибирска Станислав Минаков работает арбитражным управляющим. Во время очередного погашения платежей по кредиткам на 150 и 75 тысяч рублей он заметил, что банк заблокировал карты. Зайдя в мобильное приложение, Станислав увидел на балансе одной из карт миллиард рублей.
На горячей линии банка Станиславу не смогли помочь, но помогли оформить заявку по данной ситуации. Через некоторое время Станислава пригласили в отделение банка с документами, удостоверяющими личность. При посещении отделения банка мужчина обнаружил, что миллиард все еще числится на карте. Как сообщает ngs.ru мужчина планирует подать в суд на банк за возмещение морального вреда:
«Я переживал, что из-за этого мои ежемесячные платежи не зачислятся, возникнут просрочки. Также налоговая могла заинтересоваться такой серьезной суммой, а мне не улыбается мысль отдавать им 13% — 130 миллионов рублей».
Станислав трижды приходил в банк, но проблема решилась лишь после вмешательства журналистов. По словам Станислава, ему позвонила сотрудница банка и объяснила, что зачисление миллиарда и арест средств на сумму два миллиарда было технической ошибкой. В свою очередь на запрос журналистов банк ответил, что зачисление миллиарда на счет не подтверждает. Также в банке сообщили, что карта была разблокирована по заявлению клиента.
Спрос на кредитки в Новосибирске резко два года назад, но сейчас количество выданных карт вернулось к среднему показателю.