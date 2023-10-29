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Владельцу кредиток МТС банк зачислили миллиарды рублей на карту

Житель Новосибирска получил по ошибке миллиард рублей на свою кредитную карту

29 октября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Владельцу кредиток МТС банк зачислили миллиарды рублей на карту
Житель Новосибирска в момент погашения платежей по кредитным картам обнаружил, что они заблокированы.

Житель Новосибирска Станислав Минаков работает арбитражным управляющим. Во время очередного погашения платежей по кредиткам на 150 и 75 тысяч рублей он заметил, что банк заблокировал карты. Зайдя в мобильное приложение, Станислав увидел на балансе одной из карт миллиард рублей.

На горячей линии банка Станиславу не смогли помочь, но помогли оформить заявку по данной ситуации. Через некоторое время Станислава пригласили в отделение банка с документами, удостоверяющими личность. При посещении отделения банка мужчина обнаружил, что миллиард все еще числится на карте. Как сообщает ngs.ru мужчина планирует подать в суд на банк за возмещение морального вреда:

«Я переживал, что из-за этого мои ежемесячные платежи не зачислятся, возникнут просрочки. Также налоговая могла заинтересоваться такой серьезной суммой, а мне не улыбается мысль отдавать им 13% — 130 миллионов рублей».

Станислав трижды приходил в банк, но проблема решилась лишь после вмешательства журналистов. По словам Станислава, ему позвонила сотрудница банка и объяснила, что зачисление миллиарда и арест средств на сумму два миллиарда было технической ошибкой. В свою очередь на запрос журналистов банк ответил, что зачисление миллиарда на счет не подтверждает. Также в банке сообщили, что карта была разблокирована по заявлению клиента.

В Новосибирской области резко упал спрос на кредитные карты
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Спрос на кредитки в Новосибирске резко два года назад, но сейчас количество выданных карт вернулось к среднему показателю.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Банковские карты#Деньги#Кредиты#Ольга Храмушкина#Финансы
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