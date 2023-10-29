Житель Новосибирска получил по ошибке миллиард рублей на свою кредитную карту

Станислав трижды приходил в банк, но проблема решилась лишь после вмешательства журналистов. По словам Станислава, ему позвонила сотрудница банка и объяснила, что зачисление миллиарда и арест средств на сумму два миллиарда было технической ошибкой. В свою очередь на запрос журналистов банк ответил, что зачисление миллиарда на счет не подтверждает. Также в банке сообщили, что карта была разблокирована по заявлению клиента.