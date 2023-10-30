«Бороться с мерзостью»: активисты требуют отменить концерт INSTASAMKA в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:59
INSTASAMKA выступит в Новосибирске на площадке Bla Bla Bar. Начальная цена билетов на танцполе составляет от 1 700 рублей. Скандальная певица и Moneyken готовятся «взорвать» толпу новыми треками и старыми хитами, говорится в афише.
Благодаря своей эпатажности, скандалам и эксцентричному поведению Дарья Зотеева (так зовут исполнительницу) имеет большую популярность среди российской молодежи. Особую любовь INSTASAMKA оставила в сердцах молодежи, в том числе несовершеннолетних. При этом основной репертуар певицы составляют песни о половых отношениях, запрещенных веществах и потребительском отношении к жизни. Несмотря на это, о возрастных ограничениях организаторы не сообщают.
Предстоящим концертом уже заинтересовался руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. По его мнению, певица поспособствует ухудшению демографической ситуации.
«Вы знаете, что мы уже вымираем? Как нация, как российский народ? Она приедет и будет развращать нашу молодежь, рассказывать им прямо противоположное, способствовать „яме“. С этой мерзостью надо бороться», — заявил Сергей Майоров Atas.Info.
Также общественник сообщил, что организация обязательно выскажется по этому поводу в публичной сфере и будет всячески выступать против мероприятия.
Представитель общественной организации «Радетель» Иван Квасницкий высказался мягче. Он считает плюсом отсутствие певицы на государственных площадках.
«Она не выступит на „Локомотив Арене“ и других госплощадках. Как я понимаю, это заведение частное и коммерческое. И хорошо, что ее увидит как можно меньше людей. Но все же будем за этим следить», — рассказал Иван Квасницкий изданию.
Стоит отметить, что в прошлом году Инстасамке пришлось выступать в закрытом формате, поскольку мероприятие в «Подземке» сорвали активисты.