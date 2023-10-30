«Бороться с мерзостью»: активисты требуют отменить концерт INSTASAMKA в Новосибирске

Благодаря своей эпатажности, скандалам и эксцентричному поведению Дарья Зотеева (так зовут исполнительницу) имеет большую популярность среди российской молодежи. Особую любовь INSTASAMKA оставила в сердцах молодежи, в том числе несовершеннолетних. При этом основной репертуар певицы составляют песни о половых отношениях, запрещенных веществах и потребительском отношении к жизни. Несмотря на это, о возрастных ограничениях организаторы не сообщают.