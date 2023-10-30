«Чадо из ада»: 17-летнего мажора отправили на перевоспитание в Новосибирск

Родители Никиты обеспокоились его образом жизни. Всего лишь в 17 лет у него уже была собственная звукозаписывающая студия, квартира и премиум-классный автомобиль. Он проводил свое время в спортзале, бывал в ночных клубах и мечтал о путешествии в Японию.