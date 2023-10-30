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Слева - Никита Лесняк, справа - Илья Путинцев

«Чадо из ада»: 17-летнего мажора отправили на перевоспитание в Новосибирск

30 октября 2023, 02:57
Фото: "Чадо из ада"
Слева - Никита Лесняк, справа - Илья Путинцев

17-летнего мажора из Ставрополя отправили на перевоспитание в Новосибирск

Сын известного предпринимателя Игоря Лесняка был отправлен на перевоспитание в Новосибирск к семье Путинцевых.

18-летний Никита Лесняк, сын успешного бизнесмена Игоря Лесняка из Ставрополя, отправился в Новосибирск на специальное шоу «Чадо из ада». Целью этой программы было изменить поведение молодого человека, который считался избалованным.

Родители Никиты обеспокоились его образом жизни. Всего лишь в 17 лет у него уже была собственная звукозаписывающая студия, квартира и премиум-классный автомобиль. Он проводил свое время в спортзале, бывал в ночных клубах и мечтал о путешествии в Японию.

Молодого Лесняка отправили жить к семье Путинцевых в Новосибирск. В этой семье было семеро человек, и они привыкли к скромной жизни. Здесь Никите предстояло переосмыслить свои ценности. За короткий срок он научился работать на даче, участвовал в фольклорных мероприятиях и завел новых друзей.

Старший сын Путинцевых, Илья, заметил, что Никита изменился после пережитого опыта и выразил надежду на его дальнейшее развитие. Теперь Лесняк хочет заслужить гордость своих родителей.

Интересно, что выпуск обрел большую популярностью у молодежной части аудитории. В соцсетях, а также в приложении с роликами «Тикток», начали массово разлетаться отрывки из шоу вместе с Ильей Путинцевым и Никитой Лесняком. Все шутят над их взаимоотношениями, смешной иронией и забавными моментами из программы, а женская часть аудитории отмечают симпатичную сторону главных героев.

Семья из Новосибирска взяла на перевоспитание трудного 17-летнего подростка-мажора
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