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Рядом с поселком Шерегеш продолжают строить новые трассы

Что нового в Шерегеше в зимнем сезоне 2023-24

30 октября 2023, 06:46
Фото: atas.info
Рядом с поселком Шерегеш продолжают строить новые трассы
На самом популярном горнолыжном курорте Сибири продолжается строительство новых подъемников, трасс и гостиниц, на горе Зеленой остается все меньше и меньше леса

В середине ноября горнолыжный комплекс, расположенный в нескольких километрах от поселка Шерегеш, официально открывает сезон. Рассказываем, что нового ожидает туристов зимой 2023-24 годов.

Новый подъемник в секторе Е

Пожалуй, самым заметным новшеством нового сезона обещает стать запуск нового подъемника на гору Асыр. Это будет быстрая четырёхместная канатная дорога с пропускной способностью 1800 человек в час.

«Трасс пока немного, основных две, будет много фрирайда. Одна будет выходить на трассу Утуи, и под канатной дорогой вторая трасса, интересная, в виде серпантина», — рассказал Вадми Кулубеков, генеральный директор ООО «Система Сибирь», компании, которая развивает бизнес в секторе Е.

Суммарная протяженность двух новых трасс на Асыре составляет около 3,5 километров, уровень сложности зеленый и красный. Кроме того, сделана новая трасса под действующим основным гондольным подъемником.

Самый большой в России тюбинг-парк

Компания «Сибшахтострой» заканчивает строительство тюбинг-парка «Белка», который называют самым большим развлекательным комплексом такого рода в России. В парке будет работать 8 спусков разного уровня сложности для катания на «ватрушках». В анонсе говорится, что в парке будет интересно и маленьким детям, и желающим получить порцию адреналина взрослым. Планируется обустройство трамплина со специальной подушкой для приземления.

Главной «фишкой» комплекса будет его всесезонность — благодаря специальному покрытию кататься можно будет и летом.

Тюбинг-парк откроют рядом с одноименным сервисным центром «Белка», он расположен у нижней станции подбрасывающей катаной дороги Gesh Fly. Там уже работает заведение быстрого питания «Вилка Ложка», детская горнолыжная школа, прокат спортивного инвентаря, магазины, есть парковка для автомобилей и веревочный парк.

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Новая дорога в сектор Б

Новая дорога начинается практически сразу после выезда из поселка в сторону ГЛК. Основная дорога идет прямо, а новая уходит правее, в частный сектор и проходит через так называемую «Золотую горку», где уже построено много коттеджей и гостевых домов для гостей курорта. Новая дорога, которая приходит в район нижних станций канатных дорог «Восток» и «Запад» в первую очередь, позволит жителям «Золотой горки» серьезно сократить время пути до подъемников. Частично она должна разгрузить и основную дорогу до сектора А.

Однако, как сообщили редакции местные жители, строительство дороги до начала сезона вряд ли завершат. На финальном отрезке в районе подъемников еще нет асфальтового покрытия. Впрочем, возможно, что это не станет проблемой для организации движения зимой.

Сектор F и массовая вырубка леса

Многие любители отдыха на горных лыжах с удивлением обнаружили в сети схемы курорта, на которых появился так называемый «сектор F». Так авторы этих картинок обозначили пространство между канатными дорогами Панорама и СкайВэй. Лес на этом участке был один из излюбленных мест для относительно несложного внетрассового катания. Фото, сделанное месяц назад, показывает огромную вырубку леса в нижней части. Это достаточно плоское место, куда фрирайдеры уже не заезжали. Однако, по словам инструкторов, которые живут в поселке, широкая просека сейчас прорублена до вершины горы.

Левое фото сделано в прошлом году, фото справа - с той же точки, но осенью 2023 годаЛевое фото сделано в прошлом году, фото справа - с той же точки, но осенью 2023 года
Левое фото сделано в прошлом году, фото справа - с той же точки, но осенью 2023 года
Фото: vk.com/gesh_info

Авторами термина «сектор F», вероятно, следует считать пиарщиков строительной компании «УГМК-застройщик» из Екатеринбурга. Компания вырубает лес под строительство огромного апарт-комплекса на 7,5 тысяч апартаментов. Вместе со строительством жилья анонсировано появление 4 новых трасс и 4 новых подъемников. Предполагается, что первый дом с апартаментами будет сдан в 3 квартале 2024 года.

И это, безусловно, самая печальная новость нового сезона. Гора Зеленая и так уже лишилась значительной части лесного покрова. А продолжающаяся бездумная вырубка и застройка приведет к тому, что Шерегеш окончательно лишится своего фирменного паудера, да и просто комфортного лесного внетрассового катания, которым всегда славился курорт.

Планы на будущее

Впрочем, застройщики торопятся освоить «золотую жилу». В 2024 году АФК «Система» планирует приступить к строительству еще одного крупного гостиничного комплекса на площади около 100 га у подножия гору Утуя в секторе Е. Предполагаемый размер инвестиций 1,2 млрд руб. На территории комплекса планируется устройство искусственного озера, должен появиться конгресс-центр, площадки для вертолетов, магазины, заведения общепита, крупный банный комплекс. Обещан запуск новой канатной дороги.

А в 2027–2028 годах власти Кемеровской области намерены ввести в эксплуатацию в Шерегеше аэропорт, способный принимать самолеты Вoeing-737-800, A320 и российские Superjet. Предполагается, что холдинг «Новапорт» вложит в строительства 15 млрд рублей. Планируется, что проектно-сметная документация воздушной гавани получит положительное заключение госэкспертизы во втором квартале 2024 года.

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