Что нового в Шерегеше в зимнем сезоне 2023-24

Многие любители отдыха на горных лыжах с удивлением обнаружили в сети схемы курорта, на которых появился так называемый «сектор F». Так авторы этих картинок обозначили пространство между канатными дорогами Панорама и СкайВэй. Лес на этом участке был один из излюбленных мест для относительно несложного внетрассового катания. Фото, сделанное месяц назад, показывает огромную вырубку леса в нижней части. Это достаточно плоское место, куда фрирайдеры уже не заезжали. Однако, по словам инструкторов, которые живут в поселке, широкая просека сейчас прорублена до вершины горы.