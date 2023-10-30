«Девочки б/у»: учительница из Новосибирска назвала девятиклассниц мусором

Родители собираются обратиться к директору школы, чтобы разобраться в этой ситуации. И дело не только в оскорблениях, а в методе преподавания своего предмета и отношению к знаниям учеников. Адвокат также рекомендует советует написать заявление в прокуратуру, так как оскорбления со стороны учителя являются нарушением Гражданского кодекса.