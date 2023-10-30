«Девочки б/у»: учительница из Новосибирска назвала девятиклассниц мусором

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
По словам учениц, проблемы начались с приходом новой учительницы в начале учебного года. Они подали коллективную жалобу директору школы за неподобающее поведение преподавательницы.
«Учитель русского языка и литературы во время проведения урока допустила некорректные высказывания в адрес многих учеников 9 класса. Было сказано: „Клоун и в каждой бочке затычка“, „Ты, когда улыбаешься, страшная“. Также учитель назвал девочек класса „б/у девочки“. Просим привлечь учителя к дисциплинарной ответственности, — это не заявление родителей, а жалоба от самих учеников 9 класса на педагога, — пишет „КП-Новосибирск“.
Родители собираются обратиться к директору школы, чтобы разобраться в этой ситуации. И дело не только в оскорблениях, а в методе преподавания своего предмета и отношению к знаниям учеников. Адвокат также рекомендует советует написать заявление в прокуратуру, так как оскорбления со стороны учителя являются нарушением Гражданского кодекса.