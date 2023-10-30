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Учитель оскорбила детей

«Девочки б/у»: учительница из Новосибирска назвала девятиклассниц мусором

30 октября 2023, 03:35
Фото: 1MI
Учитель оскорбила детей

В новосибирской школе учительница назвала девятиклассниц девочками б/у

В школе в Новосибирске произошел конфликт между учительницей русского языка и девятиклассницами. Ученики жалуются на некорректные высказывания педагога в их адрес. Они утверждают, что педагог оскорбляла их, называя «девочками б/у».

По словам учениц, проблемы начались с приходом новой учительницы в начале учебного года. Они подали коллективную жалобу директору школы за неподобающее поведение преподавательницы.

«Учитель русского языка и литературы во время проведения урока допустила некорректные высказывания в адрес многих учеников 9 класса. Было сказано: „Клоун и в каждой бочке затычка“, „Ты, когда улыбаешься, страшная“. Также учитель назвал девочек класса „б/у девочки“. Просим привлечь учителя к дисциплинарной ответственности, — это не заявление родителей, а жалоба от самих учеников 9 класса на педагога, — пишет „КП-Новосибирск“.

Родители собираются обратиться к директору школы, чтобы разобраться в этой ситуации. И дело не только в оскорблениях, а в методе преподавания своего предмета и отношению к знаниям учеников. Адвокат также рекомендует советует написать заявление в прокуратуру, так как оскорбления со стороны учителя являются нарушением Гражданского кодекса.

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