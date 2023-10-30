Хэллоуин в Новосибирском зоопарке: амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
29 октября в Новосибирском зоопарке прошли показательные кормления. Амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой. Видеозапись этого момента была опубликована в соцсетях зоопарка.
На видео можно увидеть, как внутри клетки с тиграми оказалась разрезанная пополам тыква. Один из тигров подошел к ней, сначала обнюхал ее, а потом нашел внутри скрытый кусочек мяса и унес его.
Затем другой тигр начал интересоваться тыквой, играясь с ней и бросая ее в воздух.