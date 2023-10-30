Хэллоуин в Новосибирском зоопарке: амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой

В Новосибирском зоопарке накормили тыквой амурских тигров Максимуса и Лапу

В Новосибирском зоопарке амурских тигров Максимуса и Лапу угощали тыквой: один из них нашел внутри нее кусок мяса, который утащил с собой, а второй тигр начал играть с тыквой, подбрасывая ее в воздух.