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Тыкву поели звери

Хэллоуин в Новосибирском зоопарке: амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой

30 октября 2023, 02:26
Фото: Новосибирский зоопарк/ВК
Тыкву поели звери

В Новосибирском зоопарке накормили тыквой амурских тигров Максимуса и Лапу

В Новосибирском зоопарке амурских тигров Максимуса и Лапу угощали тыквой: один из них нашел внутри нее кусок мяса, который утащил с собой, а второй тигр начал играть с тыквой, подбрасывая ее в воздух.

29 октября в Новосибирском зоопарке прошли показательные кормления. Амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой. Видеозапись этого момента была опубликована в соцсетях зоопарка.

На видео можно увидеть, как внутри клетки с тиграми оказалась разрезанная пополам тыква. Один из тигров подошел к ней, сначала обнюхал ее, а потом нашел внутри скрытый кусочек мяса и унес его.

Затем другой тигр начал интересоваться тыквой, играясь с ней и бросая ее в воздух.

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