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Published Сегодня, 08:33

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Спасатели предупреждают об опасности нахождения на льду

Куда смотрят родители? В Новосибирске дети бегали по тонкому льду

30 октября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Спасатели предупреждают об опасности нахождения на льду

В Новосибирске школьники играли на тонком льду озера

В Первомайском районе Новосибирска школьники своеобразно начали готовиться к началу осенних каникул. Пробежаться по тонкому льду показалось детям неплохим развлечением.

Соответствующие посты распространились во многих новосибирских пабликах. В них рассказывается, как дети бегали прямо по тонкому льду. При этом они подвергали себя огромной опасности.

«Уважаемые родители, объясняйте своим детям — особенно во время школьных каникул-, что ходить по неокрепшему льду очень опасно. Падение в ледяную воду может привести к трагедии», — предупреждают в региональном управлении МЧС.

Также в ведомстве напомнили, что лед ни в коем случае не стоит проверять на прочность ударом ноги. Не рекомендуется и гулять вблизи водоемов в темное время суток.

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#Новосибирск#Дети#МЧС#Лед#Александр Ляхов
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