Куда смотрят родители? В Новосибирске дети бегали по тонкому льду

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Соответствующие посты распространились во многих новосибирских пабликах. В них рассказывается, как дети бегали прямо по тонкому льду. При этом они подвергали себя огромной опасности.
«Уважаемые родители, объясняйте своим детям — особенно во время школьных каникул-, что ходить по неокрепшему льду очень опасно. Падение в ледяную воду может привести к трагедии», — предупреждают в региональном управлении МЧС.
Также в ведомстве напомнили, что лед ни в коем случае не стоит проверять на прочность ударом ноги. Не рекомендуется и гулять вблизи водоемов в темное время суток.