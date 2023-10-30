Мэрия Новосибирска взыскала 50 млн задолженности за аренду земли с компании «Дискус»

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Published Сегодня, 04:59
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Арбитражный суд Новосибиркой области частично удовлетворил два иска, поданных мэрий Новосибирска к ООО «Дискус-Строй», компании-застройщику Плющихинского микрорайона. Суд установил, что строительная компания длительное время не платила за аренду земельных участков по договорам, заключенным в 2013 и 2016 годах. Предполагалось, что на этой земле будут построены многоэтажные жилые дома и автостоянки.
«Такое поведение ответчика нельзя признать добросовестным поведением участника гражданских правоотношений», — говорится в определении суда.
В сумме застройщика обязали выплатить 49,3 млн рублей задолженности и немногим более 4 млн рублей в качестве неустойки.
Решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде.
В начале октября прокуратура вынесла ООО «Дискус-Строй» предостережение о недопустимости срыва сроков сдачи жилых домов в микрорайоне «Просторный» в Кировском районе. По информации надзорного ведомства готовность жилья на текущий момент не превышает 80% и есть вероятность, что покупатели не получат свои квартиры в оговоренные сроки.
Владельцем и гендиректором ООО «Дискус-Строй», которая входит в группу компания «Дискус», является депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. По итогам 2022 года компания показала прибыль немногим более 1 млн рублей. По данным системы СПАРК, предприятия ГК «Дискус» имеют высокий риск банкротства и постоянно находятся в гуще судебных разбирательств.