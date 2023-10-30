Мэрия Новосибирска взыскала 50 млн задолженности за аренду земли с компании «Дискус»

Арбитражный суд Новосибиркой области частично удовлетворил два иска, поданных мэрий Новосибирска к ООО «Дискус-Строй», компании-застройщику Плющихинского микрорайона. Суд установил, что строительная компания длительное время не платила за аренду земельных участков по договорам, заключенным в 2013 и 2016 годах. Предполагалось, что на этой земле будут построены многоэтажные жилые дома и автостоянки.