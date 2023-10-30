Многодетный отец из Новосибирска раскритиковал повышение транспортного налога

Автомобилист высказался по поводу повышения налога: он является владельцем Honda Pilot 2009 года выпуска, на котором он перевозит троих детей, багаж, а также велосипеды и самокаты. Автомобиль был приобретен им в Московской области за 930 тысяч рублей в 2018 году. Теперь размер транспортного налога для него составляет 19 275 рублей.