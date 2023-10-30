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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

Придется отдать круглую сумму денег

Многодетный отец из Новосибирска раскритиковал повышение транспортного налога

30 октября 2023, 04:16
Фото: Midjourney
Придется отдать круглую сумму денег
В Новосибирске многодетный отец раскритиковал резкое повышение транспортного налога и отсутствие льгот для многодетных семей, а также указал на несоответствие ставок налога мощности двигателя.

Недавно в Новосибирской области повысился транспортный налог. Теперь владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил должны платить по 10 рублей за каждую лошадиную силу. Если мощность двигателя составляет от 100 до 150 лошадиных сил, ставка налога увеличивается до 15 рублей за одну л/с.

Автомобилист высказался по поводу повышения налога: он является владельцем Honda Pilot 2009 года выпуска, на котором он перевозит троих детей, багаж, а также велосипеды и самокаты. Автомобиль был приобретен им в Московской области за 930 тысяч рублей в 2018 году. Теперь размер транспортного налога для него составляет 19 275 рублей.

Мужчина огорчен отсутствием льгот для владельцев автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил, пишет НГС. Он отметил, что нет почти никакой разницы между автомобилями с мощностью двигателя 249 и 250 лошадиных сил, однако ставка налога сильно отличается. После превышения отметки в 250 л/с приходится платить двойную ставку.

Напомним, ранее мы посчитали, сколько заплатят за транспортный налог владельцы роскошных Lamborghini, Bentley и Mercedes — выше в 10 раз.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Льготы#Налоги#Эмилия Губарева
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