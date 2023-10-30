Молодые люди с большой вероятностью могут оказаться в тюрьме за диверсии на железной

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Как сообщает rosbalt.ru, такие деяния обычно совершаются по единой схеме. За небольшое вознаграждение преступники предлагают выполнить задание. На их удочку обычно попадаются подростки, которым предложенная сумма кажется заманчивой. Однако они забывают, что следствием «хулиганства» становится длительный тюремный срок — 10 лет и более.
По словам адвоката Аркадия Анишина, обещанное вознаграждение диверсантам, скорее всего, не выплатят, так как спецслужбы, правоохранительные органы в кратчайшие сроки выходят на след преступников. Нарушителям закона грозит задержание и дальнейший арест. Поэтому заказчики обычно не планируют выплату обещанных вознаграждений и относятся к исполнителям как к расходному одноразовому материалу.
Преступления подобного характера правоохранительные органы раскрывают в 93% случаев. Даже если диверсант не смог выполнить задание по независящим от него причинам, попытка все равно расценивается системой правосудия как покушение на теракт и строго наказывается
Согласно заявлению Аркадия Анишина, существующая правоприменительная практика демонстрирует, что такие деяния гарантированно приводят к серьезному уголовному наказанию. Большие тюремные сроки губительно сказываются на перспективах учебы, карьеры и в целом на жизни человека.
Стоит отметить, что на стратегических объектах сейчас всегда устанавливают камеры видеонаблюдения, а некоторые особо важные территории охраняют сотрудники полиции, что помогает им оперативно ловить диверсантов с поличным. Например, не так давно на станции Псков-Товарный правоохранители задержали преступника в момент совершения диверсии.
«Не надо думать, что подобными диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или же люди с повышенной внушаемостью, — рассказывает психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина. — Многих в этом возрасте привлекает ощущение риска, пересечения допустимых границ. Особенно если все это происходит на фоне быстрой наживы. Родителям стоит повнимательнее отнестись к тому, что делают их дети. Причем рассказов о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще какие-то мелочи, тут явно будет недостаточно».