Молодые люди с большой вероятностью могут оказаться в тюрьме за диверсии на железной

«Не надо думать, что подобными диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или же люди с повышенной внушаемостью, — рассказывает психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина. — Многих в этом возрасте привлекает ощущение риска, пересечения допустимых границ. Особенно если все это происходит на фоне быстрой наживы. Родителям стоит повнимательнее отнестись к тому, что делают их дети. Причем рассказов о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще какие-то мелочи, тут явно будет недостаточно».