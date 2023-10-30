Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В интервью журналисту, работающему на новых территориях, Александру Малькевичу девушка поведала свою историю и поделилась непредвзятым взглядом на происходящее.
О героине
Наталье Александровне Романиченко не было и 29 лет, когда она стала главой Военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области.
«ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 26 апр — РИА Новости. Новая администрация заработала в подконтрольном вооруженным силам России городе Васильевка в Запорожской области, в ближайшее время начнутся соцвыплаты, продолжится доставка гуманитарной помощи, медикаментов, топлива, сообщила РИА Новости врио главы администрации Наталья Романиченко».
Девушка была далека от политики и не планировала связывать себя с постом главы прифронтовой зоны, но обстоятельства предопределили ее дальнейшую судьбу. «Никогда в жизни, это совершенно не мое, и мне это неинтересно», — именно такими словами около двух лет назад описала бы Наталья свое отношение к политической деятельности, но сегодня она успешно управляет родной Васильевкой и делает это с любовью и удовольствием.
«Если бы не Васильевка — никогда бы не согласилась, — объясняет Наталья свое решение взять ответственность за район. — Васильевка родная, близкая, и уехать мысли никогда не было».
Кризис-менеджер
По специальности Наталья Романиченко является филологом, но по профессии никогда не работала. «Я больше своего рода кризис-менеджером была», — говорит о себе девушка. С 18 лет Наталья занималась разной деятельностью, и в какой-то момент решила открыть детское арт-агентство, чтобы развивать детей «не ради финансового интереса, а во благо», обучая разным творческим направлениям: тележурналистке, актерскому мастерству, хореографии, фотопозированию и прочим.
«Вот на данный момент я тоже своего рода кризис-менеджер: работаю в кризисных условиях — под обстрелами», — с иронией заключает глава Васильевского района.
Попытки покушения не увенчались успехом
В сентябре 2022 года на Наталью Романиченко готовилось покушение, которое, к счастью, не состоялось.
«МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Силовики нашли у задержанных после попытки покушения на главу Васильевского района в Запорожской области Наталью Романиченко взрывчатку и неопровержимые доказательства связи со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил ТАСС председатель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов».
После задержания участников покушения Наталья Александровна пообщалась с одним из них и узнала, что злоумышленником двигала материальная выгода.
В 15 лет Наталья лишилась отца, а в 27 — потеряла супруга, в настоящий момент девушка воспитывает двоих детей. Пережив такие потрясения, Наталья Романиченко не представляет, что может быть важнее человеческой жизни, не понимает высокой ценности вещей, потому не может оправдать жестокие поступки, мотивированные материальной выгодой.
Обстрел мирных жителей
4 января 2023 года произошел массовый обстрел Васильевки, принесший 39 раненых и 7 погибших.
«Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 4 января, обстреляли жилой квартал в Васильевке Запорожской области, сообщил председатель движения „Мы вместе с Россией“ Владимир Рогов в своем Telegram-канале», — передают Известия.
Глава Васильевского района Запорожской области болезненно вспоминает тот день и держит руку на пульсе. Уезжая за пределы города, головой девушка всегда «остается» дома. Ведь в случае очередного обстрела потребуется оперативная реакция и быстрое принятие решений.
Более того, после произошедшего в страшный для жителей Васильевки день случилось нечто равносильное обстрелу: реакция земляков погибших, раненых, но уехавших заграницу, — в комментариях они выражали радость от этого события. «Они радуются тому, что гибнут люди, мирные люди, — и это очень страшно», — с искренним недоумением делится Наталья Романиченко. — «Я думаю, что после такой ситуации никто не хочет в Украину».
«Не словом, а делом»
Указом президента РФ Наталья Александровна Романиченко награждена орденом Дружбы.
Безусловно Наталья гордится своими заслугами, но отмечает, что ее работа — не ради галочки, награды, а для людей. «Мы дали лучший результат по референдуму по всей Запорожской области, — говорит Наталья Александровна. И это потому, что все познается в сравнении: свою работу Наталья Романиченко начала не со слов, а дел „во благо людей“. Для населения забота со стороны власти — это главное, отсюда и такие высокие показатели.
Историческое событие: путь Запорожской области домой, в Россию
30 сентября 2022 года Наталья Александровна была в Кремле и стала свидетелем исторического события.
«Результаты референдума дали понять, что люди хотят жить в России, потому что они видят, что для населения делается все… Есть социальные выплаты, достойные пенсии, небольшие коммунальные платежи. Все, что делается, — делается для людей, а это самое важное», — с гордостью рассказывает глава прифронтовой зоны.
Также девушка заявляет, что, учитывая помощь и поддержку, которые идут со стороны Российской Федерации, хочется делать еще больше. Именно благодаря таким сильным людям, как Наталья Романиченко, готовым реализовывать свой потенциал, возможно благополучное будущее всей нашей страны.