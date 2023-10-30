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Posted 30 октября 2023, 13:05

Published 30 октября 2023, 13:05

Modified 30 октября 2023, 13:07

Updated 30 октября 2023, 13:07

На форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске представили показатели по росту госпабликов в РФ

На форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске представили показатели по росту госпабликов в РФ

30 октября 2023, 13:05
Фото: 1MI.
На площадке XI всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» представители госорганов и крупных компаний озвучили показатели, касающиеся развития госпабликов в России. Напомним, форум «ПРОФ-IT» проходил в Новосибирске.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов поделился итогами первого года работы официальных страниц госорганов в социальных сетях. Представитель ведомства отметил, что за это время была создана уникальная система цифровых представительств госорганов и компаний. Госпаблики стали крупным информационным каналом. Их количество возросло с 13 тысяч до 173 тысяч.

На уровне регионов реализацию закона контролирует головная организация центров управления регионами «Диалог».

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарное количество подписчиков в госпабликах составляет 115 миллионов, из них уникальных — почти 46 миллионов. Он также уточнил, что все паблики сегментированы по территориальному критерию: от федерального уровня до сельских поселений. Кроме этого, паблики распределены по тематикам: спорт, культура, образование, здравоохранение и другие.

«Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО „Диалог Регионы“ и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — сказал Андрей Цепелев.

Ежемесячная аудитория на платформе «ВКонтакте» превышает 85 миллионов человек. Из них более 50% проявляют интерес к работе государственных учреждений или сталкиваются с вопросами, которые касаются деятельности таких организаций. Об этом рассказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

Уточняется, что в Новосибирской области создано более 3,5 тысячи госпабликов. Общее количество их подписчиков составляет 1,9 миллиона пользователей. По словам руководителя центра управления регионом Ольги Соболевой, ключевая задача развития госпабликов заключается в обучении специалистов госучреждений и их поддержке. Чтобы замотивировать их, Соболева предлагает использовать такие меры, как внутрирегиональный рейтинг, дополнительные выплаты и благодарственные письма. С начала года ЦУР обучил навыкам ведения пабликов, создания контента и коммуникации с пользователями уже восемьсот администраторов публичных страниц

Напомним, в соответствии с законодательством все органы власти и государственные учреждения обязаны вести паблики в ответственных социальных сетях. Такое правило начало действовать с 1 декабря 2022 года.

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