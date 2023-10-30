На форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске представили показатели по росту госпабликов в РФ

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарное количество подписчиков в госпабликах составляет 115 миллионов, из них уникальных — почти 46 миллионов. Он также уточнил, что все паблики сегментированы по территориальному критерию: от федерального уровня до сельских поселений. Кроме этого, паблики распределены по тематикам: спорт, культура, образование, здравоохранение и другие.