Новосибирские бойцы СВО получат новые льготы — кому они положены

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Новая мера социальной поддержки предполагает предоставление жилья для бойцов, получивших инвалидность в зоне специальной военной операции. Новосибирцы, получившие серьезные травмы на линии огня, смогут приобрести специальное приспособленное жилье, либо переоборудовать уже имеющееся под свои нужды.
Единовременная денежная выплата на переоборудование квартиры или иного жилого помещения под нужды инвалидов-колясочников (а также компенсация расходов на приобретение необходимых товаров и услуг и разработку проектно-сметной документации) составит 500 тысяч рублей. Если же бойцу необходимо уже полностью приспособленное жилье, то соответствующая сумма выплат составит миллион рублей (при этом военнослужащий должен продать уже имеющуюся жилплощадь).
Однократная выплата предоставляется при наличии серьезных нарушений в работе опорно-двигательного аппарата, отсутствия у бойца или его родственников приспособленного помещения и необходимости приспособить жилплощадь под свои нужды.
«Проект закона „О единовременной денежной выплате на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения“ был одобрен Правительством региона и будет внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Новосибирской области», — сообщили в региональном правительстве.