Новосибирские бойцы СВО получат новые льготы — кому они положены

Единовременная денежная выплата на переоборудование квартиры или иного жилого помещения под нужды инвалидов-колясочников (а также компенсация расходов на приобретение необходимых товаров и услуг и разработку проектно-сметной документации) составит 500 тысяч рублей. Если же бойцу необходимо уже полностью приспособленное жилье, то соответствующая сумма выплат составит миллион рублей (при этом военнослужащий должен продать уже имеющуюся жилплощадь).