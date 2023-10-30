Почему учителя унижают детей? Психолог из Новосибирска дал объяснение

Posted 30 октября 2023, 09:46
Published 30 октября 2023, 09:46
Modified 30 октября 2023, 09:48
Updated 30 октября 2023, 09:48
Недавно учительница русского языка и литературы назвала нескольких девятиклассниц «б/у девочками». Ранее, в другой школе, классный руководитель обозвал детей «животными» и «дебилами», а физрук сказал им, что они воняют. Это новый способ воспитания в наших школах? Или ученики провоцируют учителей, которые просто теряют терпение?
Клинический психолог Роман Мамылов считает, что такие конфликты отражают большое напряжение, то, что не говорится вслух — то, что происходит в школах и в обществе в целом.
Возможно, учитель перегружен работой или испытывает внутреннее напряжение, связанное с неопределенностью в обществе и государстве. Может быть, его зарплата невелика, а нагрузка высока. Если учитель молодой, то такое поведение может быть связано с неадаптированностью к новой роли и отсутствием внутренней защиты, пишет Горсайт.
Мамылов рекомендует не раздувать конфликты, потому что скорее всего, подобных обвинений в адрес учителей будет ещё больше. И не все обвинения будут объективными. Поэтому, если есть реальный конфликт, его нужно решить, но лучше не приносить его на публичный суд. Психолог также советует обратиться к специалисту, если человек не справляется сам с проблемами, и обсудить свои проблемы с психологом.