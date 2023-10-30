Почему учителя унижают детей? Психолог из Новосибирска дал объяснение

Мамылов рекомендует не раздувать конфликты, потому что скорее всего, подобных обвинений в адрес учителей будет ещё больше. И не все обвинения будут объективными. Поэтому, если есть реальный конфликт, его нужно решить, но лучше не приносить его на публичный суд. Психолог также советует обратиться к специалисту, если человек не справляется сам с проблемами, и обсудить свои проблемы с психологом.