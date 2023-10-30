Присвоила 10 млн: оглашен приговор по делу экс-психиатра Макашевой из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Уголовное дело бывшего главного детского психиатра Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу завершили рассматривать в Центральном райсуде Новосибирска.
Экс-главврача областного детского клинического психоневрологического диспансера, Валентину Макашеву, обвиняли в присвоении или растрате большой суммы денег.
Дело было начато в мае 2021 года по материалам УФСБ Новосибирской области. По версии следствия, экс-медик устраивала на работу несуществующих людей и за них получала зарплату.
По данным «Коммерсантъ-Сибирь», она успела похитить около 10 млн рублей за 11 лет. В течение двух месяцев Макашева находилась под стражей, после чего ее отпустили под подписку о невыезде.
В ходе расследования обвиняемая вернула более 8,5 млн рублей. Ей был назначен условный срок в три года с испытательным сроком два года и штраф в размере 300 тысяч рублей.