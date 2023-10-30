С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки

Ответ, по сути, такой: у тех, кто проектировал данный мост было техническое задание просто перетащить транспортный поток с одного берега на другой, из одной точки в другую. А как это будет сопрягаться с действующей транспортной инфраструктурой — такое впечатление, что об этом мало кто подумал. Очень много вопросов к точке входа и выхода на правом, и на левом берегу. Вопросы к транспортной развязке: почему на правом берегу она такая простая, и почему выход только на ул. Ипподромскую? Очень много вопросов, но все они без ответов. Так решили, так отторговали, так и построили… Все»! — рассказал Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.