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На схеме правобережной развязки четвертого "Центрального" моста в Новосибирске всего три съезда

С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки

30 октября 2023, 01:36
Фото: Группа ВИС
На схеме правобережной развязки четвертого "Центрального" моста в Новосибирске всего три съезда

Появилась схема развязки 4 моста в Новосибирске на правом берегу — съездов мало

Правобережная развязка четвертого «Центрального» моста в Новосибирске поведет поток транспорта с левого берега только на ул. Ипподромскую. Развязка не имеет съездов на прилегающие улицы: Большевистскую, Фабричную и Красный проспект. Чтобы попасть на них водителям придется делать большой крюк.

На схеме правобережной развязки четвертого «Центрального» моста указаны всего три съезда. Для сравнения у левобережной развязки 25 съездов (а фактически их даже больше — 27). И если карта левобережной развязки удивляет сложностью, то на правом берегу наоборот — простота развязки грозит неудобством.

Куда приводит развязка четвертого моста на правом берегу Оби

Транспортные артерии правобережья: ул. Большевистская, ул. Фабричная и Красный проспект сходятся к Южной площади. Однако, съехать на них с четвертого моста водители, движущиеся с левого берега, не смогут. Мост проходит над этими улицами и ведет только на скоростную Ипподромскую магистраль. Чтобы попасть на Большевистскую, Фабричную и Красный проспект водителям придется сделать большой крюк: сначала ехать дальше по Ипподромской, потом свернуть с нее и вернуться по другим улицам.

Неудобство схемы движения удивляет не только корреспондента Атас.инфо.

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«Для меня это тоже странно. Еще когда мост не строился, а только проект был анонсирован, макет моста показывали в Правительстве Новосибирской области, я задавал вопросы.

Почему у нас съезд и заезд на ул. Ипподромскую и больше никуда? А как же быть с остальными улицами?

Ответ, по сути, такой: у тех, кто проектировал данный мост было техническое задание просто перетащить транспортный поток с одного берега на другой, из одной точки в другую. А как это будет сопрягаться с действующей транспортной инфраструктурой — такое впечатление, что об этом мало кто подумал. Очень много вопросов к точке входа и выхода на правом, и на левом берегу. Вопросы к транспортной развязке: почему на правом берегу она такая простая, и почему выход только на ул. Ипподромскую? Очень много вопросов, но все они без ответов. Так решили, так отторговали, так и построили… Все»! — рассказал Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Почему не построят съезды на Большевистскую и Красный проспект — пояснение Минтранса

«План транспортной развязки на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта разработан в связке с проектными решениями по строительству Объекта.

Основные факторы, определяющие плановое положение транспортной развязки:

 — существующая общественно-деловая застройка, расположенная вокруг существующего транспортного кольца (автосалон, торговый центр, автозаправочная станция и др.);

— полоса отвода железной дороги;

— железнодорожные путепроводы на пересечении ул. Фабричной и ул. Ипподромской.

Кроме того, транспортная развязка разработана с учетом построенного в 2013 году путепровода в створе ул. Большевистская — Красный проспект».

Такой ответ на запрос Атас.инфо дал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Место возможного заезда на ул. Зыряновскую указано стрелкой на схемеМесто возможного заезда на ул. Зыряновскую указано стрелкой на схеме
Место возможного заезда на ул. Зыряновскую указано стрелкой на схеме

Возможно, ситуацию при движении с левого берега немного исправит небольшой заезд на ул. Зыряновскую, который планируют построить. По Зыряновской проще доехать до метро «Речной вокзал» и далее спуститься на ул. Большевистскую, или подняться по ул. Восход. Однако, как удалось узнать Атас.инфо, вопрос с финансированием строительства данного заезда еще до конца не решен, и требует подключения ресурсов мэрии Новосибирска. То есть, строительство этого заезда пока под вопросом.

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Схема съездов с четвертого моста на правом берегу Оби

На схеме правобережной развязки «Центрального» моста, предоставленной Атас.инфо группой ВИС указаны три съезда. Все три предусмотрены по ходу движения с правого берега на левый.

«Проектными решениями Объекта предусмотрено строительство транспортной развязки, расположенной в правобережной части города Новосибирска, съезды с моста на улицу Ипподромскую и реконструкция Зыряновского путепровода.

Транспортная развязка предусматривает организацию съездов (С-1 и С-2) с улицы Ипподромской на реконструируемую кольцевую проезжую часть площади Инженера Будагова (С-3) с учетом подключения основного хода мостового перехода к улице Ипподромской», — сказано в официальном комментарии Министерства транспорта Новосибирской области.

На бытовом уровне, глядя на карту, можно сказать, что Съезд 1 — ведет с Ипподромской магистрали на Красный проспект; Съезд №2 — ведет на Ипподромскую магистраль; Съезд № 3 ведет с ул. Большевистской на Красный проспект или на ул. Фабричную в объезд путепровода на Южной площади.

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