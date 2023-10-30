С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки

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На схеме правобережной развязки четвертого «Центрального» моста указаны всего три съезда. Для сравнения у левобережной развязки 25 съездов (а фактически их даже больше — 27). И если карта левобережной развязки удивляет сложностью, то на правом берегу наоборот — простота развязки грозит неудобством.
Транспортные артерии правобережья: ул. Большевистская, ул. Фабричная и Красный проспект сходятся к Южной площади. Однако, съехать на них с четвертого моста водители, движущиеся с левого берега, не смогут. Мост проходит над этими улицами и ведет только на скоростную Ипподромскую магистраль. Чтобы попасть на Большевистскую, Фабричную и Красный проспект водителям придется сделать большой крюк: сначала ехать дальше по Ипподромской, потом свернуть с нее и вернуться по другим улицам.
Неудобство схемы движения удивляет не только корреспондента Атас.инфо.
«Для меня это тоже странно. Еще когда мост не строился, а только проект был анонсирован, макет моста показывали в Правительстве Новосибирской области, я задавал вопросы.
Почему у нас съезд и заезд на ул. Ипподромскую и больше никуда? А как же быть с остальными улицами?
Ответ, по сути, такой: у тех, кто проектировал данный мост было техническое задание просто перетащить транспортный поток с одного берега на другой, из одной точки в другую. А как это будет сопрягаться с действующей транспортной инфраструктурой — такое впечатление, что об этом мало кто подумал. Очень много вопросов к точке входа и выхода на правом, и на левом берегу. Вопросы к транспортной развязке: почему на правом берегу она такая простая, и почему выход только на ул. Ипподромскую? Очень много вопросов, но все они без ответов. Так решили, так отторговали, так и построили… Все»! — рассказал Атас.инфо руководитель областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
«План транспортной развязки на пересечении с путепроводом в створе Красного проспекта разработан в связке с проектными решениями по строительству Объекта.
Основные факторы, определяющие плановое положение транспортной развязки:
— существующая общественно-деловая застройка, расположенная вокруг существующего транспортного кольца (автосалон, торговый центр, автозаправочная станция и др.);
— полоса отвода железной дороги;
— железнодорожные путепроводы на пересечении ул. Фабричной и ул. Ипподромской.
Кроме того, транспортная развязка разработана с учетом построенного в 2013 году путепровода в створе ул. Большевистская — Красный проспект».
Такой ответ на запрос Атас.инфо дал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Возможно, ситуацию при движении с левого берега немного исправит небольшой заезд на ул. Зыряновскую, который планируют построить. По Зыряновской проще доехать до метро «Речной вокзал» и далее спуститься на ул. Большевистскую, или подняться по ул. Восход. Однако, как удалось узнать Атас.инфо, вопрос с финансированием строительства данного заезда еще до конца не решен, и требует подключения ресурсов мэрии Новосибирска. То есть, строительство этого заезда пока под вопросом.
На схеме правобережной развязки «Центрального» моста, предоставленной Атас.инфо группой ВИС указаны три съезда. Все три предусмотрены по ходу движения с правого берега на левый.
«Проектными решениями Объекта предусмотрено строительство транспортной развязки, расположенной в правобережной части города Новосибирска, съезды с моста на улицу Ипподромскую и реконструкция Зыряновского путепровода.
Транспортная развязка предусматривает организацию съездов (С-1 и С-2) с улицы Ипподромской на реконструируемую кольцевую проезжую часть площади Инженера Будагова (С-3) с учетом подключения основного хода мостового перехода к улице Ипподромской», — сказано в официальном комментарии Министерства транспорта Новосибирской области.
На бытовом уровне, глядя на карту, можно сказать, что Съезд 1 — ведет с Ипподромской магистрали на Красный проспект; Съезд №2 — ведет на Ипподромскую магистраль; Съезд № 3 ведет с ул. Большевистской на Красный проспект или на ул. Фабричную в объезд путепровода на Южной площади.