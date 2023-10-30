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Мужчина погиб на СВО

С погибшим на СВО бойцом Виталием Вострецовым простились под Новосибирском

30 октября 2023, 01:36
Фото: администрация Ордынского района
Мужчина погиб на СВО
Под Новосибирском простились с погибшим на СВО Виталием Вострецовым, который погиб в ходе выполнения боевого задания на СВО.

Две недели назад произошло печальное событие — в ходе специальной военной операции (СВО) погиб Виталий Вострецов, 41-летний житель Новосибирской области. Об этом информировала администрация Ордынского региона.

Сибиряк был призван на службу 29 сентября 2022 года и через год, 16 октября 2023 года, погиб, выполняя свое боевое задание.

29 октября в селе Новопичугово Ордынского района состоялось прощание с ушедшим воином. Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в октябре.

Опубликованы фото погибших в октябре-2023 бойцов СВО из Новосибирской области
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