С погибшим на СВО бойцом Виталием Вострецовым простились под Новосибирском

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Две недели назад произошло печальное событие — в ходе специальной военной операции (СВО) погиб Виталий Вострецов, 41-летний житель Новосибирской области. Об этом информировала администрация Ордынского региона.
Сибиряк был призван на службу 29 сентября 2022 года и через год, 16 октября 2023 года, погиб, выполняя свое боевое задание.
29 октября в селе Новопичугово Ордынского района состоялось прощание с ушедшим воином. Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в октябре.