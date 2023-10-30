Создала образ аэробики 90-х: девушка из Новосибирска снялась в фэшн-реалити «Богиня»

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На канале «Суббота!» продолжается новый сезон модного реалити-шоу «Богиня». В этом проекте участницы должны за 3 часа и 15 тысяч рублей создать образ, который понравится модным экспертам. В числе экспертов — известный стилист Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.
В этом сезоне в роли участницы выступит Виктория Аршина из Новосибирска. Она организатор и ведущая различных мероприятий, а также шопоголик.
Виктория предпочитает яркую одежду со стразами и пайетками. Ее задание в новом выпуске будет состоять в том, чтобы создать образ в стиле аэробики 90-х. Выпуск уже отснят, но дату его показа пока не сообщили.