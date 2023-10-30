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Сибирячка снялась в шоу

Создала образ аэробики 90-х: девушка из Новосибирска снялась в фэшн-реалити «Богиня»

30 октября 2023, 07:19
Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
Сибирячка снялась в шоу

Девушка из Новосибирска снялась в фэшн-реалити «Богиня»

Виктория Аршина из Новосибирска участвует в фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!», где она должна за ограниченное время и бюджет создать образ в стиле аэробики 90-х, чтобы покорить модных экспертов.

На канале «Суббота!» продолжается новый сезон модного реалити-шоу «Богиня». В этом проекте участницы должны за 3 часа и 15 тысяч рублей создать образ, который понравится модным экспертам. В числе экспертов — известный стилист Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

В этом сезоне в роли участницы выступит Виктория Аршина из Новосибирска. Она организатор и ведущая различных мероприятий, а также шопоголик.

Виктория предпочитает яркую одежду со стразами и пайетками. Ее задание в новом выпуске будет состоять в том, чтобы создать образ в стиле аэробики 90-х. Выпуск уже отснят, но дату его показа пока не сообщили.

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#Общество#Новосибирск#Мода#Шоу#Эмилия Губарева#Стилист
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