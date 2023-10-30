Студент НГУЭУ из Новосибирска выиграл чемпионат The International по Dota-2

В конце 2022 года в состав Team Spirit присоединился игрок из Новосибирска 21-летний Денис Larl Сигитов. В начале команда не показывала хороших результатов и не попадала даже в топ-3 на крупных турнирах. Тогда фанаты обвиняли новичка, но его товарищи призывали быть терпеливее.