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Команда новосибирца одержала победу

Студент НГУЭУ из Новосибирска выиграл чемпионат The International по Dota-2

30 октября 2023, 04:48
Фото: The International 2023/ВК
Команда новосибирца одержала победу
В финале мирового первенства по игре DOTA-2 команда Team Spirit одержала победу со счетом 3:0, принеся организации второй титул чемпионов мира.

Финал мирового чемпионата по DOTA-2 завершился 30 октября. Команда Team Spirit одержала победу со счетом 3:0. Это уже второй раз в истории, когда они становятся чемпионами The International. В этом году команде удалось заработать призовые в размере $1,3 млн.

В конце 2022 года в состав Team Spirit присоединился игрок из Новосибирска 21-летний Денис Larl Сигитов. В начале команда не показывала хороших результатов и не попадала даже в топ-3 на крупных турнирах. Тогда фанаты обвиняли новичка, но его товарищи призывали быть терпеливее.

Вскоре команда победила на турнире Riyadh Masters 2023 и заняла первое место на DreamLeague Season 21. Новый турнир The International 2023 проходил в Сиэтле, США, с 12 по 30 октября. В нем участвовали 20 команд из разных регионов.

О новосибирцев Денисе Сигитове известно то, что он начал свою киберспортивную карьеру в 2015 году. В 2020 он занял 1 место в дисциплине Dota 2 играя за команду НГУЭУ.

The International 2023 по Dota 2: шансы российской Team Spirit, какой приз за победу
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#Спорт#Общество#Новосибирск#Игры#Студенты#Эмилия Губарева#Турниры
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