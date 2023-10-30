В Новосибирске подписи кандидата от оппозиции изучит графолог

Posted 30 октября 2023, 10:40
Published 30 октября 2023, 10:40
Modified 30 октября 2023, 10:42
Updated 30 октября 2023, 10:42
Сама Екатерина Терещенко весьма саркастически отозвалась о решении избирательной комиссии. Политика специально вызвали, чтобы выразить сомнения в подлинности подписей.
«Меня вызвали в избирательную комиссию, члены которой выразили сомнения в достоверности собранных нами подписей. Мы сидели вшестером за круглым столом. Рядом лупа, в ней не было надобности (ведь можно рандомно тыкать в строчки и говорить, что все заполнял один человек). Избирком решил направить все 100% подписей на проверку графологу. Ждем результатов», — написала Екатерина Терещенко в Telegram-канале.
Екатерина Терещенко вместе с Михаилом Рязанцевым участвует в довыборах в горсовет Новосибирска. Мероприятие назначено на 17 декабря. Два мандата стали вакантными после освобождения от полномочий Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом