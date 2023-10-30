В Новосибирске подписи кандидата от оппозиции изучит графолог

Екатерина Терещенко вместе с Михаилом Рязанцевым участвует в довыборах в горсовет Новосибирска. Мероприятие назначено на 17 декабря. Два мандата стали вакантными после освобождения от полномочий Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.