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Подписи оппозиционного кандидата отправили на графологическую экспертизу

В Новосибирске подписи кандидата от оппозиции изучит графолог

30 октября 2023, 10:40
Фото: Telegram-канал Екатерины Терещенко
Подписи оппозиционного кандидата отправили на графологическую экспертизу

В Новосибирске подписи оппозиционного кандидата отправили на экспертизу

Новосибирский облизбирком усомнился в достоверности подписей, собранных кандидатом от «Коалиции 2020» Екатериной Терещенко. Теперь документ изучит специальный эксперт.

Сама Екатерина Терещенко весьма саркастически отозвалась о решении избирательной комиссии. Политика специально вызвали, чтобы выразить сомнения в подлинности подписей.

«Меня вызвали в избирательную комиссию, члены которой выразили сомнения в достоверности собранных нами подписей. Мы сидели вшестером за круглым столом. Рядом лупа, в ней не было надобности (ведь можно рандомно тыкать в строчки и говорить, что все заполнял один человек). Избирком решил направить все 100% подписей на проверку графологу. Ждем результатов», — написала Екатерина Терещенко в Telegram-канале.
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Екатерина Терещенко вместе с Михаилом Рязанцевым участвует в довыборах в горсовет Новосибирска. Мероприятие назначено на 17 декабря. Два мандата стали вакантными после освобождения от полномочий Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.

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