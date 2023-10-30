atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Нерадивую мать полностью оправдали

Суд в Новосибирске оправдал мать, оставившую без присмотра детей — они погибли в огне

30 октября 2023, 09:00
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Нерадивую мать полностью оправдали

Суд в Новосибирске оправдал мать, дети которой погибли на пожаре

В Первомайском районном суде оправдали мать, оставившую детей без присмотра. Во время ее отсутствия в квартире разгорелся пожар. Малыши задохнулись.

По мнению мирового суда, в действиях сибирячки не нашлось состава преступления. Женщина была полностью оправдана и не понесет уголовной ответственности.

«Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Первомайского судебного района Новосибирска от 30. октября Ксения Карабина признана невиновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 „Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем“ и статьей 125 „Оставление в опасности“ УК РФ, за отсутствием в ее деяниях состава преступлений», — сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области.
Убежавшая на маникюр няня сядет в тюрьму из-за гибели детей при пожаре в Новосибирске
Узнать подробнее

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года в квартире многоэтажки в Первомайском районе. Жительница Новосибирска Ксения оставила двух маленьких детей в возрасте 2 и 3 лет дома под присмотром «няни». 19-летняя подруга женщины осталась присматривать за малышами, но сама «ушла на ресницы».

Дети остались в квартире одни. Как позже выяснится, причиной возгорания стало короткое замыкание. Малыши погибли от угарного газа. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позже было возбуждено дело по статье «Приченение смерти по неосторожности». На скамье подсудимых оказались, как мать, так и «няня».

Знакомые Ксении позже утверждали, что мать неоднократно оставляла детей с малознакомыми людьми. По версии следствия, родительница не проявляла заботу о детях и совсем не занималась их воспитание. Семья жила в арендованной квартире в антисанитарных условиях, дети были плохо одеты и мало питались.

Мать спала, а няня делала маникюр: их осудят за гибель детей на пожаре в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Первомайский суд отпустил мать сгоревших детей домойВытащили труп женщины: страшный пожар произошел в новосибирском доме на КропоткинаВ новосибирской больнице произошел пожар: что случилось
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Суд#Гибель#Александр Ляхов#18+
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Сегодня, 01:36
Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты
Сегодня, 01:30
Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей
Сегодня, 06:52
Многодетный отец из Новосибирска раскритиковал повышение транспортного налога
Сегодня, 04:16
Студент НГУЭУ из Новосибирска выиграл чемпионат The International по Dota-2
Сегодня, 04:48