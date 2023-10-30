Суд в Новосибирске оправдал мать, оставившую без присмотра детей — они погибли в огне

Знакомые Ксении позже утверждали, что мать неоднократно оставляла детей с малознакомыми людьми. По версии следствия, родительница не проявляла заботу о детях и совсем не занималась их воспитание. Семья жила в арендованной квартире в антисанитарных условиях, дети были плохо одеты и мало питались.