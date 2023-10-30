Суд в Новосибирске оправдал мать, оставившую без присмотра детей — они погибли в огне

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По мнению мирового суда, в действиях сибирячки не нашлось состава преступления. Женщина была полностью оправдана и не понесет уголовной ответственности.
«Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Первомайского судебного района Новосибирска от 30. октября Ксения Карабина признана невиновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 „Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем“ и статьей 125 „Оставление в опасности“ УК РФ, за отсутствием в ее деяниях состава преступлений», — сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года в квартире многоэтажки в Первомайском районе. Жительница Новосибирска Ксения оставила двух маленьких детей в возрасте 2 и 3 лет дома под присмотром «няни». 19-летняя подруга женщины осталась присматривать за малышами, но сама «ушла на ресницы».
Дети остались в квартире одни. Как позже выяснится, причиной возгорания стало короткое замыкание. Малыши погибли от угарного газа. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позже было возбуждено дело по статье «Приченение смерти по неосторожности». На скамье подсудимых оказались, как мать, так и «няня».
Знакомые Ксении позже утверждали, что мать неоднократно оставляла детей с малознакомыми людьми. По версии следствия, родительница не проявляла заботу о детях и совсем не занималась их воспитание. Семья жила в арендованной квартире в антисанитарных условиях, дети были плохо одеты и мало питались.