В России растет предложение китайской сельхозтехники

«Импортозамещение и продвижение отечественных сельхозтоваропроизводителей остаются приоритетными направлениями развития маркетплейса Своё Фермерство, однако изменения, происходящие на рынке импортной сельскохозяйственной техники, нельзя игнорировать. В течение ближайшего года мы прогнозируем дальнейший рост количества товарных предложений сельскохозяйственных машин и оборудования от китайских производителей. Помимо замещения товарных позиций, доступ к которым для наших аграриев ограничен санкциями, мы продолжаем работать над улучшением пользовательского опыта. Смена привычных поставщиков и названий затрудняет поиск нужных запасных частей и комплектующих, поэтому мы внедрили поиск по коду детали», — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.