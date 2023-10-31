20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
Дорожники Новосибирска начали работу в зимнем режиме. Об этом во вторник, 31 октября, в ходе аппаратного совещания в муниципалитете сообщил глава городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.
«Начали работать реагентами, в основном это на подъемах, на спусках, на мостовых сооружениях. Уже израсходовали первые 20 тонн противогололедного реагента, а так же 680 тонн противогололедных материалов», — подчеркнул глава профильного ведомства.
В прошлом году активное использование «Бионорда» вызвало шквал возмущений горожан. Улицы и тротуары были покрыты в мороз слоем жидкой грязи, которая портила обувь и плохо отмывалась с поверзности автомобилей. Однако в мэрии отрицали связь с появлением грязи и использованием реагентов, более того, мэр заявил, что и вовсе не замечает никакой грязи на автомагистралях.
Даже в 28-градусный мороз на фоне длительного отсутствия осадков в центре города тротуары упорно продолжали обрабатывать «Бионордом», при этом, не заботясь о ликвидации последствий его применения. В результате новосибирцы в лютый мороз вынуждены были пробираться по лужам.