20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023

В прошлом году активное использование «Бионорда» вызвало шквал возмущений горожан. Улицы и тротуары были покрыты в мороз слоем жидкой грязи, которая портила обувь и плохо отмывалась с поверзности автомобилей. Однако в мэрии отрицали связь с появлением грязи и использованием реагентов, более того, мэр заявил, что и вовсе не замечает никакой грязи на автомагистралях.