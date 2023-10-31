«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты: прибыль составила 16 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
За третий квартал текущего года скорректированная чистая прибыль составила 17,6 миллиарда рублей по сравнению с 5,8 миллиарда рублей в прошлом году. Общий объем выручки за период с января по сентябрь составил 357,3 миллиарда рублей, что значительно превышает результат в 250,3 миллиарда рублей в предшествующем году. Об этом пишет gorod55.
Рост выручки компания объясняет увеличением количества внутренних полетов и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям. Количество полетов увеличилось на 11,1%, а на международных направлениях — на 76,4%. Это привело к росту пассажирских и грузовых перевозок.
Объем перевезенных пассажиров вырос на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки внутри страны увеличились на 4,2%, а на международных направлениях — на 26,8%. Грузовые перевозки также показали рост на 15,1%.
В компании отмечают, что контроль над расходами был строгим. Однако основной фактор роста расходов связан с увеличением производственной программы. Рост стоимости авиационного топлива составил 23,7 миллиарда рублей, причем 70% роста объемов закупок керосина обусловлено расширением программы перевозок. Высокие стандарты безопасности полетов также повлекли за собой увеличение расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.