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«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты: прибыль составила 16 млрд рублей

«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты: прибыль составила 16 млрд рублей

31 октября 2023, 15:34
Фото: ПАО "Аэрофлот"
«Аэрофлот» объявил о своих финансовых результатах за первые девять месяцев 2023 года. Скорректированная чистая прибыль компании составила 16 миллиардов рублей в сравнении с прошлогодним убытком в 32,5 миллиарда рублей.

За третий квартал текущего года скорректированная чистая прибыль составила 17,6 миллиарда рублей по сравнению с 5,8 миллиарда рублей в прошлом году. Общий объем выручки за период с января по сентябрь составил 357,3 миллиарда рублей, что значительно превышает результат в 250,3 миллиарда рублей в предшествующем году. Об этом пишет gorod55.

Рост выручки компания объясняет увеличением количества внутренних полетов и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям. Количество полетов увеличилось на 11,1%, а на международных направлениях — на 76,4%. Это привело к росту пассажирских и грузовых перевозок.

Объем перевезенных пассажиров вырос на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки внутри страны увеличились на 4,2%, а на международных направлениях — на 26,8%. Грузовые перевозки также показали рост на 15,1%.

В компании отмечают, что контроль над расходами был строгим. Однако основной фактор роста расходов связан с увеличением производственной программы. Рост стоимости авиационного топлива составил 23,7 миллиарда рублей, причем 70% роста объемов закупок керосина обусловлено расширением программы перевозок. Высокие стандарты безопасности полетов также повлекли за собой увеличение расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.

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