«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты: прибыль составила 16 млрд рублей

За третий квартал текущего года скорректированная чистая прибыль составила 17,6 миллиарда рублей по сравнению с 5,8 миллиарда рублей в прошлом году. Общий объем выручки за период с января по сентябрь составил 357,3 миллиарда рублей, что значительно превышает результат в 250,3 миллиарда рублей в предшествующем году. Об этом пишет gorod55.