Билеты на праздничный концерт 4 ноября 2023 раздают бесплатно в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Чтобы получить пригласительный билет, нужно обратиться в кассу ГКЗ имени А. М. Каца с 31 октября по 4 ноября 2023 года. «Приходите к кассе, и я выдам вам билет», — сказала работница кассы филармонии корреспонденту Atas.Info на вопрос о том, как можно получить приглашение.
В 11:00 в государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдет презентация фестиваля с должностными лицами, в 12:00 откроется концертная программа «Народов много — родина одна». В 12:30 начнется концерт «Новосибирск — город дружбы», в котором примут участие творческие коллективы национальных организаций Новосибирска и Новосибирской области.
В 17:00 завершающим мероприятием станет концерт хоровой музыки «Многогранная Россия», в котором примут участие камерный хор карельской государственной филармонии, новосибирская камерная капелла, филармонический камерный оркестр, академический хор НЭТИ и молодежный академический хор НГТУ имени Бородинского.
Получить бесплатный пригласительный билет в кассе ГКЗ им. А. М. Каца можно с 31 октября по 3 ноября, сообщил исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков, представляя программу торжеств Дня народного единства 2023 в Новосибирске на пресс-конференции в ТАСС.
Также в программе праздника, по заявлению и. о. областного министра культуры, 4 ноября в историческом парке «Россия — моя история» пройдет выставка «Кокошники» с цифровой коллекцией костюмов восточных народов Сибири, тематическое мероприятие «Смутное время на Руси» и выставка «Русский Азов».