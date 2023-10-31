Билеты на праздничный концерт 4 ноября 2023 раздают бесплатно в Новосибирске

Чтобы получить пригласительный билет, нужно обратиться в кассу ГКЗ имени А. М. Каца с 31 октября по 4 ноября 2023 года. «Приходите к кассе, и я выдам вам билет», — сказала работница кассы филармонии корреспонденту Atas.Info на вопрос о том, как можно получить приглашение.