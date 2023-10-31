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В любом случае, количество спецтехники в Новосибирске значительно меньше необходимого

Больше, чем есть: в мэрии Новосибирска отчитались о подготовке спецтехники к зиме

31 октября 2023, 03:17
Фото: 1MI
В любом случае, количество спецтехники в Новосибирске значительно меньше необходимого

Мэрия Новосибирска назвала количество снегоуборочной техники в 2023 году

Анатолию Локтю доложили о количестве подготовленной снегоуборочной техники. Ранее в официальном ответе редакции Atas.info департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса называл меньшее число

На текущий момент в Новосибирске для зимней уборки подготовлено 366 единиц спецтехники, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 31 октября, глава городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

«Общее количество почти 500 единиц, часть техники находится на переоборудовании, часть техники в каком-то текущем ремонте», — сказал Васильев и добавил, что в среднем ежедневно на городских улицах работает 252 спецмашины.

Глава ведомства озвучил мэру не те цифры, что неделю назад в официальном ответе прислали редакции Atas.info его подчиненные. Парк специализированной техники, предназначенной для расчистки дорог и вывоза снега зимой, в Новосибирске на текущий момент составляет 353 машины, говорилось в документе.

Напомним, что в ноябре 2022 года Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию приобрести дополнительно 670 спецмашин для уборки дорог. Эта цифра была получена следующим образом: по данным прокуратуры, нормативное число дорожных машин в Новосибирске — 1172. На тот момент прокуратура насчитала в ДЭУ только 502 единицы спецтехники.

Решение суда муниципалитет выполнить не смог, для этого из бюджета пришлось бы потратить более 5 млрд рублей при общей величине городских доходов в 2022 году 60,7 млрд рублей.

В ноябре–декабре прошлого года было куплено 30 новых спецмашин. В феврале текущего года стало известно о планах приобрести еще технику в рамках лизинга на 400 млн рублей.

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#Новосибирск#Дороги#Снег#Уборка#Техника
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