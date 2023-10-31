Больше, чем есть: в мэрии Новосибирска отчитались о подготовке спецтехники к зиме

Напомним, что в ноябре 2022 года Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию приобрести дополнительно 670 спецмашин для уборки дорог. Эта цифра была получена следующим образом: по данным прокуратуры, нормативное число дорожных машин в Новосибирске — 1172. На тот момент прокуратура насчитала в ДЭУ только 502 единицы спецтехники.