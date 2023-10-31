Едва не задушил медсестру: сбежавшего из психушки пациента нашли под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
В Новосибирской области задержали пациента, сбежавшего из психиатрической клиники. Он напал на медсестру, используя шуруповерт. Опасный преступник был задержан и доставлен на допрос. Его нашли в удаленном районе области.
После нападения на медсестру, которое произошло 26 октября, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Коллеги помогли потерпевшей отбиться от агрессивного пациента, однако она получила рану на шее и головной ушиб.
Конфликт между сотрудницей и пациентом возник из-за сотового телефона. Женщина не разрешила ему позвонить, что вызвало у него агрессию.