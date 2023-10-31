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Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Пациент сбежал из психушки

Едва не задушил медсестру: сбежавшего из психушки пациента нашли под Новосибирском

31 октября 2023, 03:57
Фото: Midjourney
Пациент сбежал из психушки

Сбежавшего из психбольницы агрессивного пациента нашли под Новосибирском

Пациента психбольницы поймали в Новосибирской области: он напал на медсестру и пытался задушить ее с помощью шуруповерта.

В Новосибирской области задержали пациента, сбежавшего из психиатрической клиники. Он напал на медсестру, используя шуруповерт. Опасный преступник был задержан и доставлен на допрос. Его нашли в удаленном районе области.

После нападения на медсестру, которое произошло 26 октября, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Коллеги помогли потерпевшей отбиться от агрессивного пациента, однако она получила рану на шее и головной ушиб.

Конфликт между сотрудницей и пациентом возник из-за сотового телефона. Женщина не разрешила ему позвонить, что вызвало у него агрессию.

В Новосибирске псих едва не придушил медсестру шуруповертом — его ищет полиция
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