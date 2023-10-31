Хэллоуин или День Всех Святых? Новосибирский священник объяснил разницу

Несмотря на то, что нынешний Хэллоуин не имеет отношения к религиозному празднику, католики относятся к нему нейтрально, как к части светской культуры общества. Точно так же, как, например, к рождественской елке, которая обязана своим происхождением дохристианским германским традициям, но, несмотря на это, сегодня она есть в каждом доме. Или к традиции колядок в рождественское время, которые тоже не являются частью веры, а всего лишь светским обычаем.