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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

День Всех Святых является одним из главных праздников в католичестве

Хэллоуин или День Всех Святых? Новосибирский священник объяснил разницу

31 октября 2023, 09:28
Фото: cathedral-nsk.ru
День Всех Святых является одним из главных праздников в католичестве

Новосибирский священник объяснил отличия Хэллоуина от Дня Всех Святых

31 октября многие новосибирцы привыкли связывать с Хэллоуином. Некоторые даже называют его День всех Святых и сравнивают с известным католическим праздником. Однако на самом деле эти дни практически не похожи друг на друга.

В английском языке часто встречается словосочетание Halloween’s Night — вечер (или ночь) накануне Дня Всех Святых. Многие даже склонны переводить «Хэллоуин» как «День всех Святых». Но это совершенно неправильно.

«Правильно говорить в литургическом плане „навечерие дня Всех Святых“. В этот вечер церковь служит праздничную Святую Мессу торжества Всех Святых Богу верных. С Хэллоуином в масскультовом плане это не имеет ничего общего», — рассказал Atas.Info настоятель католического храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске отец Виталий Костюк.
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Несмотря на то, что нынешний Хэллоуин не имеет отношения к религиозному празднику, католики относятся к нему нейтрально, как к части светской культуры общества. Точно так же, как, например, к рождественской елке, которая обязана своим происхождением дохристианским германским традициям, но, несмотря на это, сегодня она есть в каждом доме. Или к традиции колядок в рождественское время, которые тоже не являются частью веры, а всего лишь светским обычаем.

«Просто нужно помнить, что есть вера и каковы ее корни, а что с ней не связано», — отметил католический настоятель.

Само торжество Всех Святых новосибирские католики отметят 1 ноября. В храмах состоится общая молитва и Святая Месса.

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На следующий день — 2 ноября — приходится День поминовения всех усопших верных, имеющий важное значение для верующих. Прихожане стараются посетить кладбища и почтить память близких, а также помолиться в храме.

«Мы вспоминаем всех, кого больше нет с нами, и молимся за их души. Вспоминаем и тех, кто погибли в зоне СВО и являлись нашими прихожанами. Но не только в этот день. Оставить записку, прийти и помолиться верующие могут на протяжении как всего ноября, так и, например, в дни памяти усопших дорогих и близких людей в течение всего года», — рассказал отец Виталий Костюк.
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